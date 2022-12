Atak mrozu! Na Kujawach i Pomorzu temperatura ma spaść do -15 stopni

Ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia obejmuje powiaty: Grudziądz, grudziądzki, sępoleński, świecki i tucholski. Dotyczy okresu od godz. 21 w czwartek do godz. 12 w sobotę.





A to prognoza pogody, która ma obowiązywać od 15 grudnia, godz. 20, do 16 grudnia, do godz. 20.



W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Lokalnie marznąca mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -10°C do -8°C, lokalnie -15°C.

Największy spadek temperatury na północy województwa (Bydgoszcz -11°C; Toruń -10°C; Włocławek -9°C;



W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na krańcach południowych

województwa słabe opady śniegu. Rano lokalnie marznąca mgła ograniczająca widzialność do 400 m. Temperatura maksymalna od -5°C do -3°C (Bydgoszcz -5°C; Toru ń -4°C; Włocławek -4°C; Grudziądz -5°C; Inowrocław -4°C; Świecie -5°C; Brodnica -5°C; Żnin -3°C). Wiatr słaby (5-10 km/h), początkowo zmienny, następnie północny.

Ciśnienie będzie rosnąć i w południe wyniesie w Toruniu 1010 hPa, w Bydgoszczy 1008

hPa.





Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed silnymi mrozami w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego od wieczora w czwartek do południa w sobotę. Temperatura miejscami może spaść do minus 15 stopni Celsjusza.Synoptyk IMGW prognozuje, że temperatura minimalna w nocy miejscami wyniesie minus 15 stopni, a maksymalna w dzień od minus 6 do minus 4 stopni. Spodziewana średnia prędkość wiatru to od 5 do 15 km/h.Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 85 proc.Grudziądz -12°C; Inowrocław -10°C; Świecie -15°C; Brodnica -15°C; Żnin -12°C). Wiatr słaby (5-10 km/h), przeważnie z kierunków południowych.