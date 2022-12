Trudny rok Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Problemów przybywa

Marszałek województwa Piotr Całbecki nowym szefem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. To gremium, które ma rozwiązywać społeczne problemy zanim dojdzie do ich eskalacji. Całbecki na fotelu przewodniczącego zasiądzie w 2023 roku, a zastąpi wojewodę Mikołaja Bogdanowicza. Zapewnił, że będzie wsłuchiwać się w potrzeby ludzi....

Marszałek planuje m.in. zorganizowanie dużej konferencji poświęconej ochronie środowiska i bezpieczeństwu żywnościowemu w kontekście kryzysu ukraińskiego.Wcześniej jednak podsumowanie minionego roku...- To jest bardzo ważne miejsce, gdzie spotykamy się - ja, jako wojewoda kujawsko-pomorski już od 7 lat - i przestawiamy różne punkty widzenia, różne problemy, każdej ze stron: strony rządowej, samorządowej, związków zawodowych, strony pracodawców - mówi wojewoda Mikołaj Bogdanowicz, dotychczasowy przewodniczący rady.- Bardzo dziękuję za współpracę w roku 2022. Po dwóch latach pandemii, niestety, ten rok także był naznaczony kryzysem, który związany jest z wojną na Ukrainie, z atakiem Rosji na Ukrainę i kryzysem uchodźców, którzy przybyli również i do naszego województwa (...).Do najważniejszych tematów poruszanych przez WRDS podczas przewodnictwa Mikołaja Bogdanowicza należą m.in.: wspomniane już kwestie związane z uchodźcami z Ukrainy, fundusze unijne, strategia rozwoju województwa, rządowe inwestycje strategiczne, bezpieczeństwo zdrowotne, zagadnienia oświatowe, sytuacja związana z problemem braku wody w naszym regionie, a także kaskadyzacja dolnej Wisły i port w Emilianowie.Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki przejmując przewodnictwo od wojewody kujawsko-pomorskiego podziękował Mikołajowi Bogdanowiczowi za kierowanie pracami WRDS w 2022 r. Podkreślił, że dzięki wspólnym wysiłkom wszystkich członków prezydium i rady – mimo niełatwego okresu – była to bardzo efektywna współpraca.- Czeka nas niewątpliwie kolejny trudny rok. Chcę podziękować panu wojewodzie również za to, że pod jego przewodnictwem działania WRDS były prowadzone w sposób zrównoważony. Będę starał się w podobny sposób sprawować najbliższą kadencję – powiedział marszałek.Wojewoda podsumował działalność gremium, które w 2022 roku odbyło 16 spotkań: 6 plenarnych, 6 spotkań prezydium i 4 zespoły problemowe. Przyjęto 18 dokumentów: 9 uchwał, 7 stanowisk i 2 opinie.Więcej w relacji Elżbiety Rupniewskiej.