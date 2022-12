Bydgoska „Pulmunologia" odnowiona! Z tych zmian pacjenci będą zadowoleni [wideo, zdjęcia]

Zakończył się kolejny etap rozbudowy i modernizacji Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy. Jedno ze skrzydeł zostało przebudowane i podniesione o jedną kondygnację.

Obiekt, którego łączna powierzchnia to 4 tysiące metrów kwadratowych, ma teraz trzy kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. Poziom -1 to strefa dostaw, magazynów, zaplecza socjalnego i pomieszczeń technicznych. Na poziomie 0 umieszczono izbę przyjęć z tak zwanych boksem melcerowskim (czyli salą dla pacjentów z chorobami wysoce zakaźnymi) i pracownię endoskopową. Poziom +1 jest przeznaczony dla oddziału leczenia niewydolności oddechowej (z pododdziałem nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej i laboratorium zaburzeń snu); poziom +2 dla oddziału rehabilitacji oddechowej (chodzi m.in. o rehabilitację w powikłaniach pocovidowych, CP jest jednym z niewielu szpitali, które się tym zajmują). Elementem inwestycji była też modernizacja sieci wodociągowej i energetycznej oraz wyposażenie kompleksu w instalację fotowoltaiczną i pompy ciepła. Trzy dolne kondygnacje są już praktycznie gotowe na przyjęcie pacjentów, najwyższa jest w trakcie wyposażania.

Nowa część kompleksu pomieści oddziały leczenia niewydolności oddechowej z zaburzeniami snu oraz rehabilitacji oddechowej, a także izbę przyjęć ze specjalnie izolowaną strefą dla pacjentów z chorobami zakaźnym. Koszt inwestycji to 27 mln zł. Dyrekcja lecznicy odebrała symboliczne klucze do zmodernizowanego obiektu.- W ramach tej inwestycji, w ciągu dwóch lat wyremontowaliśmy budynek C - mówi Krzysztof Malatyński, zastępca dyrektora do spraw ekonomiczno - eksploatacyjnych K-P CP w Bydgoszczy.- Poza tym budynek zyskał kolejną część. Mieszczą się w niej dwa oddziały łóżkowe. Oddział rehabilitacji oddechowej to jest nowy oddział w tej lokalizacji, kolejnym jest oddział nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej dla pacjentów z trudnościami w oddychaniu. Na dole powstała pracownia endoskopowa oraz nowoczesna izba przyjęć z podjazdem dla karetek, który już jest zamykany, także możemy się nie martwić o to, że pacjent zmarznie.- Jest to szpital wysokospecjalistyczny - mówi Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. - Szczególnie o jego znaczeniu przypomnieliśmy sobie, kiedy wybuchła pandemia. Okazuje się, że wcześniej podjęte decyzje o inwestycjach w tym miejscu były słuszne.W 2016 roku w Centrum Pulmonologii po modernizacji oddano budynek D, w planach na przyszłość jest budowa kolejnego budynku, a w Smukale ma powstać park aktywnej rehabilitacji.Więcej w relacji Tatiany Adonis.