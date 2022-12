Bydgoscy policjanci zabezpieczyli podróbki warte ponad 600 tys. złotych [zdjęcia]

Sprzedaż podróbek zagrożona jest karą pozbawienia wolności do dwóch lat, a jeżeli jest to stałe źródło dochodu – nawet do 5 lat/fot. KWP w Bydgoszczy

Ponad 2200 sztuk podrobionej odzieży, torebek, perfum, portfeli i pasków próbował sprzedać na portalach internetowych mieszkaniec powiatu bydgoskiego. – Trwa postępowanie w sprawie naruszenia prawa o własności przemysłowej. Straty pokrzywdzonych podmiotów sięgają ponad 600 tysięcy złotych – informuje policja.

Na trop 28-latka wpadli policjanci Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją KMP w Bydgoszczy. – Przeprowadzone przeszukanie pomieszczeń domu oraz garażu zobrazowało skalę nielegalnego procederu – przekazuje kom. Lidia Kowalska zZespółu Prasowego KWP w Bydgoszczy. – Mężczyzna na portalach internetowych oferował odzież (m.in.: bluzy, bluzki, czapki, spodnie, bieliznę, kurtki, koszulki), a także perfumy, torebki, plecaki, portfele – wszystkie te przedmioty opatrzone były podrobionymi znakami towarowymi znanych marek . Łącznie policjanci zabezpieczyli 2220 sztuk nielegalnego towaru – informuje.Wstępnie oszacowano, że pokrzywdzone firmy poniosły ponad 600 tys. zł strat. Mężczyzna odpowie za naruszenie przepisów Ustawy o ochronie prawa własności przemysłowej. Sprzedaż „podróbek” zagrożona jest karą pozbawienia wolności do dwóch lat, a jeżeli jest to stałe źródło dochodu – nawet do pięciu lat.Co więcej, u mieszkańca powiatu policjanci zabezpieczyli też biały proszek i susz roślinny. Jak wykazało wstępne badanie, było to ponad 12 gramów amfetaminy oraz 7 marihuany. Kilkanaście gramów marihuany funkcjonariusze zabezpieczyli także u kolegi 28-latka, który przebywał u niego w trakcie przeszukania. Obaj odpowiedzą za posiadanie zabronionych substancji.