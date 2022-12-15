"Бидгощ допомагає Україні" отримало підтримку, працюватиме довше

Допомога у центрі за вул Gdańska 138, попередження про сильні морози і соцопитування Українців про повернення на батьківщину - про це у новому "Пораднику українською".

Розташований на перехресті вулиць Gdańska та Kamienna в Бидгощі Центр допомоги українцям отримав підтримку від Rotary Polska. Туди передали медикаменти, товари першої необхідності, зокрема зубну пасту, підгузники, порошки та продукти харчування, якими протягом двох місяців скористаються близько тисячі людей, а стенд працюватиме довше, ніж планувалося спочатку.Синоптики попереджають про заморозки, а поліцейські закликають не бути байдужими та повідомляти місця перебування безхатченків та тих, кому загрожує переохолодження. Інформацію можна переказати за номерами 986 або 112. Варто також подбати про себе – одягаймося як т. зв. «цибуля», головний убір обов’язковий, а перед виходом - гаряча їжа, уникаймо також алкоголю.За результатами опитування для 25% українців бажання возз'єднання з родиною є найважливішим аргументом, що спонукає їх повернутися на батьківщину після війни. Іншими факторами, які спонукають прийняти це рішення, є умови праці, хороший заробіток або забезпечення пенсії, згідно з дослідженням Gremi Personal. Дослідження також показує, що для 10% українців важлива гарантія, що в найближчі десятиліття не буде збройних конфліктів або ж наявність оборонних ресурсів, які дозволять захистити країну в разі нападу на неї.