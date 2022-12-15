"Бидгощ допомагає Україні" отримало підтримку, працюватиме довше
Допомога у центрі за вул Gdańska 138, попередження про сильні морози і соцопитування Українців про повернення на батьківщину - про це у новому "Пораднику українською".
Zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy. Dotyczą m.in. płatności za zakwaterowanie
Синоптики попереджають про заморозки, а поліцейські закликають не бути байдужими та повідомляти місця перебування безхатченків та тих, кому загрожує переохолодження. Інформацію можна переказати за номерами 986 або 112. Варто також подбати про себе – одягаймося як т. зв. «цибуля», головний убір обов’язковий, а перед виходом - гаряча їжа, уникаймо також алкоголю.
За результатами опитування для 25% українців бажання возз'єднання з родиною є найважливішим аргументом, що спонукає їх повернутися на батьківщину після війни. Іншими факторами, які спонукають прийняти це рішення, є умови праці, хороший заробіток або забезпечення пенсії, згідно з дослідженням Gremi Personal. Дослідження також показує, що для 10% українців важлива гарантія, що в найближчі десятиліття не буде збройних конфліктів або ж наявність оборонних ресурсів, які дозволять захистити країну в разі нападу на неї.