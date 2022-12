Zmarł prof. Maksymilian Grzegorz, wieloletni dziekan WH UKW

prof. Maksymilian Grzegorz/fot. wydzialhistoryczny.ukw.edu.pl

Społeczność Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy żegna wieloletniego pracownika uczelni, prof. Maksymiliana Grzegorza. Wybitny historyk, jeden z twórców Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW, zmarł we wtorek (13 grudnia) w Toruniu. Miał 87 lat.

Naukowiec był związany kolejno z Pracownią Toruńską Instytutu Historii PAN w Warszawie, Archiwum Państwowym w Toruniu, a następnie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Bydgoszczy (późniejszą Akademią Bydgoską i Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego).

– Przejście Profesora do pracy w Bydgoszczy wiązało się z utworzeniem kierunku studiów historycznych. Już w roku następnym został kierownikiem Katedry Historii, a jednocześnie został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego. W sposób istotny przyczynił się do przekształcenia Katedry w Instytut Historyczny, którego dyrektorem pozostał do 1996 roku. W latach 1996–2002 pełnił funkcję dziekana Wydziału. To w tym okresie (w 1999 r.) uzyskano prawa do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie historii – czytamy na stronie UKW.



– Profesor Maksymilian Grzegorz przechodzi do Historii przede wszystkim jako wybitny badacz osadnictwa, ustroju terytorialnego i społeczno-gospodarczego ziemi chełmińskiej i Pomorza Gdańskiego w okresie średniowiecza – przekazuje uczelnia.



W 2004 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Zmarł 13 grudnia 2022 r., w Toruniu, w wieku 87 lat.



Pogrzeb prof. Maksymiliana Grzegorza odbędzie się w piątek (16 grudnia) o godz. 13:30, ceremonia pożegnalna będzie miała miejsce w kaplicy Św. Teresy, o godz. 14:00 nastąpi Msza św. pogrzebowa w Rzymskokatolickiej Parafii św. Józefa w Toruniu przy ul. św. Józefa 23/35. Wyprowadzenie do grobu nastąpi o godz. 15:00 na Centralnym Cmentarzu Komunalnym przy ul. Grudziądzkiej 192.