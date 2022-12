Święto na bydgoskim lotnisku. Zaczynają się rejsy przewoźnika WizzAir! [zdjęcia]

W środę 14 grudnia oficjalnie zainaugurowane zostały loty węgierskiego przewoźnika/fot. Port Lotniczy Bydgoszcz

WIZZ Air, trzeci największy przewoźnik lotniczy w Polsce, dołączył do siatki połączeń Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. W środę 14 grudnia na płycie lotniska wysiedli pierwsi pasażerowie tej linii. Przylecieli z Londynu Luton.

– Świętujemy to, że dzisiaj w Porcie Lotniczym Bydgoszcz pojawia się nowa linia WizzAir. Pracownicy portu pracowali nad tym mozolnie przez wiele lat. Otwiera to możliwość zwiększenia przychodów poprzez obsługę linii lotniczych, poprzez obsługę pasażerów – mówił podczas konferencji z okazji inauguracji lotów prezes Portu Edward Hartwich.



– Po wielu latach starań w końcu się to udaje. Mimo ostatnich nie najlepszych czasów port odrabia straty, które wynikają z tych sytuacji nadzwyczajnych, których przecież nikt nie mógł przewidzieć – dodaje wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski.



Rejsy do Londynu Luton obsługiwane przez WizzAir będą odbywać się dwa razy w tygodniu – w grudniu w każdą środę i niedzielę, a od stycznia we wtorki i piątki. Węgierski przewoźnik planuje także uruchomić z Bydgoszczy rejsy w innym kierunku.