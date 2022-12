Konkurs dotyczący funduszy europejskich rozstrzygnięty. Na podium dziennikarze PR PiK!

Trzy pierwsze miejsca w kategorii „radio” zdobyli dziennikarze Pr PiK z Torunia/fot. ilustracyjna, PR PiK

Do dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych adresowany był konkurs „Fundusze europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego”. W kategorii „radio” całe podium zajęli dziennikarze Polskiego Radia PiK z Torunia.

Konkurs dotyczył projektów zrealizowanych dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pierwsze miejsce zdobyła Monika Kaczyńska, drugie – Michał Zaręba.



– Z mikrofonem odwiedziłam Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu. To placówka dla dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami zajmująca się terapią i edukacją dzieciaków od momentu wykrycia niepełnosprawności do 24. roku życia – mówi laureatka trzeciego miejsca Iwona Muszytowska-Rzeszotek. – Sprawdziłam, jak ośrodek zmienił się dzięki pieniądzom z RPO. Było co oglądać – budynek szkoły jest po generalnym remoncie, wybudowano tam nowe przedszkole, powstał też basen – opowiada.



Audycja została wyemitowana w ramach cyklu „Regionalny Punkt Widzenia”, dotyczyła autorskiego, wojewódzkiego programu ochrony zabytków. - Pozyskane fundusze europejskie urząd marszałkowski każdego roku przeznacza roku na remonty, rozbudowy, konserwację obiektów. Pieniądze trafiają do właścicieli tych obiektów . Dzięki niemu utrwalana jest historia i dziedzictwo regionu – tłumaczy Iwona Muszytowska-Rzeszotek.