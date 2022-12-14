2022-12-14, 12:00 Redakcja
Які загрози підстерігають шведський ринок праці? Кампанія „Перед тим, як піти"
Плануєте працювати в Швеції? Дізнайтеся про можливі ризики. Музичний трамвай у Торуні.
Розпочато вакцинацію від COVID-19 дітей віком від шести місяців до чотирьох років
Увага буде гучно! Завтра (15.12) в Іновроцлаві відбудеться навчальна перевірка системи сповіщення та попередження. Сирени будуть увімкнені з 9:10 до 9:55 на терені військової частини за вул. Jacewska.
У Торуні проходять Дні Ґжегожа Цеховського, легендарного лідера гурту Republika, одного з найпопулярніших польських гуртів 80-х років. Цього року виповнюється 21 рік з дня смерті лідера гурту. Саме в Торуні розпочали свою мистецьку діяльність Гжегож Цеховський і Republika. Від сьогодні до неділі в торуньському трамваї № 313, патронатом якого є Гжегож Цеховський, ви зможете почути його найбільші хіти. А в суботу відбудеться особливий концерт його пам'яті. Подробиці на www.torun.pl.