„Mniej pociągów w Kujawsko-Pomorskiem to wina marszałka”. Odpowiedź PKP

Na linii kolejowej nr 353, na odcinku Poznań - Mogilno - Inowrocław - Toruń/Bydgoszcz nie ma problemów z wprowadzeniem większej liczby pociągów na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego województwa kujawsko - pomorskiego. Nieprawdą jest, jakoby prace na linii i przewozy towarowe ograniczały możliwości kursowania pociągów pasażerskich – tłumaczy rzecznik PKP Polskie Linie Kolejowe.

Oto pełna odpowiedź Mirosława Siemieńca, rzecznika PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W związku z publikacją „Z ośmiu par zostaną dwie. Mniej pociągów z Poznania do naszego regionu”, zamieszczoną na portalu radiopik.pl dnia 7 grudnia, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informują:PLK S.A. dołożyły wszelkich starań, aby podróżni mieli jak najlepszą ofertę przewozową, pomimo znacznego opóźnienia marszałka województwa w składaniu wniosków i nieuzgodnieniu zasad kursowania pociągów pomiędzy Wielkopolską a województwem kujawsko - pomorskim. Aby przygotować rozkład dla „spóźnionego przewoźnika województwa kujawsko – pomorskiego”, PLK S.A. wspólnie z innymi przewoźnikami dokonali zmian w przygotowanym w terminie rozkładzie.Przyczyny zmniejszenia liczby pociągów, z dotychczasowych 8 par do 2 par na trasie Poznań - Inowrocław - Toruń, leżą wyłącznie po stronie organizatora przewozów - marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Marszałek powinien wyłonić, w drodze postępowania przetargowego, operatorów (przewoźników) do kwietnia 2020 r., tak, aby mogli oni złożyć wnioski do PLK S.A. o przyznanie tras zgodnie z Regulaminem tj. w kwietniu br. Opóźnienie wynosi zatem równo dwa i pół roku (październik 2022 r. zamiast kwiecień 2020 r.). Urząd Marszałkowski nie ogłosił postępowania przetargowego w planowanym terminie (rjp 2020/2021), a następnie unieważnił wadliwie przeprowadzone postępowanie przetargowe.PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowały roczny rozkład jazdy pociągów na podstawie wniosków składanych przez organizatorów transportu publicznego oraz przewoźników do kwietnia 2022 r. Pomimo opóźnienia Urzędu Marszałkowskiego województwa kujawsko - womorskiego, PLK S.A. przydzieliły trasy pociągów zgodnie z priorytetem przewozów pasażerskich, w uzgodnieniu z innymi przewoźnikami.Prace na linii Poznań - Inowrocław - Toruń oraz ruch pociągów towarowych nie miały i nie mają wpływu na zmniejszenie liczby pociągów pasażerskich na tej trasie.