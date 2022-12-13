Щеплення від COVID-19 доступні для маленьких дітей. До 15 грудня швидка допомога в лікарні в Торуні не працюватиме.

Розпочато вакцинацію від COVID-19 дітей віком від шести місяців до чотирьох років. Основна вакцинація складається з трьох доз: дві з інтервалом у три тижні та третя через вісім тижнів після другої дози. Записати дитину на щеплення можна через ІКП (батьківський кабінет), телефон довіри Національної програми вакцинації (тел. 989) та в пункті щеплення. Лікар кваліфікує маленького пацієнта до щеплення.Відділення швидкої медичної допомоги обласної лікарні в Торуні тимчасово закрито. У лікарні провели модернізацію, реанімація переїжджає на нове місце, тому вона не працюватиме до четверга (15 грудня) до 8:00. Керівництво лікарні пояснює, що в екстрених випадках пацієнти повинні звертатися до свого сімейного лікаря або до нічної та святкової медичної допомоги. Ви також можете вибрати відділення швидкої медичної допомоги в іншій лікарні.У Бидгощі були створені перші міні-пункти вибіркового збору відходів. У них можна викидати дрібні електронні відходи. Вони були розташовані в ТЦ «Фокус» за вул. Jagiellońska та на Фордоні між ТЦ Fordon та Targowisko Białe за вул. Pelplińska. У зелені урни ми викидаємо компакт-диски та DVD-диски, у сині – телефони та зарядні пристрої, у жовті – батарейки, у блакитні – дрібну електроніку, у рожеві – електричні лампочки.