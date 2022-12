Aresztowania, wywózki, przemoc i cenzura. 41 lat temu wprowadzono stan wojenny [wideo]

13 grudnia mija 41 lat od wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Pierwsze wojewódzkie uroczystości zorganizowano dzień wcześniej w Chełmnie przy Pomniku Wdzięczności i Solidarności.

- Pamiętamy o tym dniu, w którym w zasadzie zapadła decyzja, ponieważ 12 grudnia zapadła decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego. Pierwsze aresztowania, internowania rozpoczęły się już w nocy z 12 na 13 grudnia - mówi Andrzej Adamczyk wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Osób Internowanych Chełminiacy 1982. - Jeszcze raz bardzo dziękujemy za pamięć.- Bardzo dziękuję Stowarzyszeniu Chełminiacy 1982 za wasze działania, za wspieranie osób represjonowanych - mówi Artur Mikiewicz, burmistrz Chełmna.- Wiem, że staracie się, by ostatecznie sprawiedliwości stało się zadość. I tak już dużo zrobiliście i zapadły prawomocne wyroki, ale oczywiście są jeszcze osoby, które występują z roszczeniami do państwa polskiego walcząc o zadośćuczynienie i wiem, że stowarzyszenie bardzo aktywnie ich wspiera. I za to też dziękuję. Myślę, że warto przy tej okazji wspomnieć pana prokuratora Mieczysława Górę, który osobiście przesłuchiwał generała Jaruzelskiego i wciąż jest bardzo aktywny na polu wspierania osób represjonowanych. Będziemy pamiętać o tych niechlubnych wydarzeniach, ale z punktu widzenia niepodległości państwa polskiego. Wasza heroiczna postawa doprowadziła do wydarzeń z roku 1989, kiedy to nastąpił upadek komunizmu i nastał ustrój demokratyczny. To wasza zasługa.