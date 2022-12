Betlejemskie Światło Pokoju jest już w regionie. Przekazano je w Grudziądzu [wideo]

Na Kujawy i Pomorze dotarło Betlejemskie Światło Pokoju. Harcerze Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP odebrali je 11 grudnia od słowackich skautów, a dzień później przekazali na Górze Zamkowej w Grudziądzu.

Światło zostało przekazane Mikołajowi Kopernikowi (w tej roli harcmistrz Paweł Becker, zastępca komendantki Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi ZHP), który jest patronem Kujawsko - Pomorskiej Chorągwi ZHP.- Ten płomień braterstwa, przyjaźni i nadziei niech przyjmie od nas jako pierwszy człowiek, który w przyszłym roku obchodzić będzie 550 urodziny - Mikołaj Kopernik...- Wracaliśmy z Popradu, skąd odebraliśmy światło od skautów ze Słowacji i przywieźliśmy je do regionu, tym razem do Grudziądza. Światło Pokoju przyjechało z pięknym mottem: „Światło dla ciebie". I mamy taki moment zadumy. Pomyślmy o tym, jak być dobrym dla innych ludzi, bo jeśli my będziemy dobrzy, to dobro do nas też wróci - mówi harcmistrz Dorota Sucharska, zastępca Komendanta Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP.Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.