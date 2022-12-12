Менше поїздів з Познані до регіону. Новий розклад для пасажирів

Зміни в розкладі руху потягів та Вифлеємський вогонь миру в регіоні.

Відучора діє новий графік руху потягів, рекомендується уточнити розклад перед відправленням. Для нашого регіону новий графік означає зменшення кількості прямих сполучень з Торуня до Познаня. Після свят з’явиться додаткове сполучення з Торуня до Серпця. Мандрівникам варто ознайомитися зі свіжими розкладами перевізників.Вифлеємський вогонь миру прибув до регіону. Скаути Куявсько-Поморського Польського товариства скаутів отримали його вчора зі Словаччини. Передача Вифлеємського вогню миру відбудеться сьогодні в Ґрудзьондзу. Пізніше вдень у місцевій базиліці відбудеться меса, а після неї на Замковій горі скаути поділяться вогником з іншими. Цьогорічний супровідний меседж — «Світло для вас». Світло миру піде до тисяч польських домівок, щоб горіти на святвечірніх столах і стати символом миру та братерства. Вогонь миру також дістався України, його доставили вчора на прикордонному переході в Медиці.У Бидгощі відбулася навчальна конференція «Українське підприємництво в Польщі». Зустріч була присвячена становищу людей, які приїхали з України після 24 лютого, та можливостям ведення ними бізнесу. Для тих, хто не зміг в ній взяти участь, записи з окремих панелей можна знайти на профілі у Facebook Bydgoszcz_pomaga_Ukrainie.