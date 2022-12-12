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2022-12-12, 12:45 Redakcja

Менше поїздів з Познані до регіону. Новий розклад для пасажирів

Перед відправленням варто уточнити години руху поїздів / фото. Facebook
Перед відправленням варто уточнити години руху поїздів / фото. Facebook
Зміни в розкладі руху потягів та Вифлеємський вогонь миру в регіоні.

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Відучора діє новий графік руху потягів, рекомендується уточнити розклад перед відправленням. Для нашого регіону новий графік означає зменшення кількості прямих сполучень з Торуня до Познаня. Після свят з’явиться додаткове сполучення з Торуня до Серпця. Мандрівникам варто ознайомитися зі свіжими розкладами перевізників.

Вифлеємський вогонь миру прибув до регіону. Скаути Куявсько-Поморського Польського товариства скаутів отримали його вчора зі Словаччини. Передача Вифлеємського вогню миру відбудеться сьогодні в Ґрудзьондзу. Пізніше вдень у місцевій базиліці відбудеться меса, а після неї на Замковій горі скаути поділяться вогником з іншими. Цьогорічний супровідний меседж — «Світло для вас». Світло миру піде до тисяч польських домівок, щоб горіти на святвечірніх столах і стати символом миру та братерства. Вогонь миру також дістався України, його доставили вчора на прикордонному переході в Медиці.

У Бидгощі відбулася навчальна конференція «Українське підприємництво в Польщі». Зустріч була присвячена становищу людей, які приїхали з України після 24 лютого, та можливостям ведення ними бізнесу. Для тих, хто не зміг в ній взяти участь, записи з окремих панелей можна знайти на профілі у Facebook Bydgoszcz_pomaga_Ukrainie.
Путівник для громадян України - 12.12.2022
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