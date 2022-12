Konwój Mikołajów przejedzie przez gminę Szubin. Możliwe utrudnienia! [przebieg trasy]

Ponad 20 pojazdów liczy tegoroczny Konwój Mikołajów w gminie Szubin. Kolumna wyruszyła 11 grudnia po południu z Chomętowa, zatrzyma się w 16 miejscach. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami.

To już druga edycja wydarzenia, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Szubin „Szubiniacy”. – Wśród nas są Mikołaje, renifery, śnieżynki, jest bałwan Olaf, świnka Peppa – wylicza prezes Stowarzyszenia Patryk Dzikowski, sam przebrany za renifera. – W każdej z miejscowości, w której zatrzymuje się konwój, na mieszkańców czekają atrakcje. Kolędowanie, biesiada przy ognisku z Mikołajem, upominki dla najmłodszych i wiele innych – mówi.





Konwój o godz. 14.00 wyruszył z Chomętowa, pojedzie przez Gąbin, Kowalewo, Słupy, Dąbrówkę Słupską, Szubin, Kołaczkowo, Szkocję, Rynarzewo, Zamość, Tur, Samoklęski Małe, Wolwark, Pińsko, Zalesie. Trasa kończy się w Królikowie (ok. godz. 20.00). Możliwe są utrudnienia w ruchu.











Etapy trasy

• Konwój rozpoczyna trasę przy Świetlicy Wiejskiej w Chomętowie i przemieszcza się drogą wewnętrzną niepubliczną





• Następnie przecinamy drogę powiatową Wąsosz-Ciężkowo, kontynuując trasę drogą powiatową Chomętowo-Łabiszyn





• Następnie skręcamy w lewo, w drogę powiatową Chomętowo-Gąbin-Kowalewo. Na tym odcinku drogi na wysokości posesji nr 27A w Gąbinie planujemy pierwsze zatrzymanie konwoju na ok. 5-10 minut





• Następnie ruszamy dalej i kontynuujemy podróż drogą powiatową Chomętowo-Gąbin-Kowalewo. Na wysokości firmy Dudek Paragliders w Kowalewie planujemy drugie zatrzymanie konwoju na ok. 5-10 minut





• Następnie ruszamy dalej, skręcamy w lewo i kontynuujemy podróż na byłej drodze krajowej nr 5, wbijając się w drogę serwisową przy drodze ekspresowej S5 i na rondzie skręcamy w prawo w drogę powiatową Wąsosz-Słupy. Na wysokości Kościoła w Słupach planujemy trzecie zatrzymanie konwoju na ok. 5-10 minut





• Kontynuujemy trasę na przecięciu dróg powiatowych skręcamy w lewo na Dąbrówkę Słupską na drogę powiatową Dąbrówka Słupska-Ciężkowo. NA wysokości skrętu do miejscowości Wrzosy planujemy 4 zatrzymanie konwoju na ok. 5-10 minut





• Konwój rusza w dalszą trasę drogą powiatową, aż do nowej drogi serwisowej przy drodze ekspresowej S5 i wraca do miejscowości Kowalewo, do byłej drogi krajowej nr 5





• Kontynuujemy podróż na byłej drodze krajowej nr 5 Szubin-Żnin





• Kolejno skręcamy w lewo na drogę wojewódzką Szubin-Kcynia wzdłuż ulicy Jana Pawła II w Szubinie. Następnie odbijamy w prawo, w drogę gminną wzdłuż ulicy Kcyńskiej i 3 Maja. Następnie skręcamy w drogę wojewódzką ul. Kościuszki w Szubinie. Na wysokości skrętu w prawo na rynek planujemy piąte zatrzymanie konwoju na ok. 5-10 minut





• Następnie ruszamy dalej i kontynuujemy podróż na drodze wojewódzkiej wzdłuż ul. Paderewskiego w Szubinie





• Następnie wjeżdżamy na drogę gminną ul. Sienkiewicza w Szubinie





• Kontynuujemy podróż wjeżdżając na byłą drogę krajową nr 5 Łachowo-Kołaczkowo-Rynarzewo





• Na wysokości Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie planujemy szóste zatrzymanie konwoju na ok. 5-10 minut





• Kontynuujemy podróż byłą drogę krajową nr 5, która stanowi ciąg drogi serwisowej przy drodze ekspresowej S5, aż do Zamościa, gdzie na wysokości przystanku autobusowego w Szkocji planujemy siódme zatrzymanie konwoju na ok. 5-10 minut





• Następnie kontynuujemy trasę powyższą drogą i na wysokości kościoła w Rynarzewie planujemy ósme zatrzymanie konwoju na ok 5-10 minut.





• Kontynuujemy podróż byłą drogą krajową nr 5 i serwisową. Następnie w Zamościu, za mostem skręcamy w lewo, w drogę powiatową Samoklęski Małe – Zamość. Na tej trasie na wysokości sklepu Vega w Zamościu przed przejazdem kolejowym planujemy dziewiąte zatrzymanie konwoju na ok. 5-10 minut, a następnie na wysokości Szkoły Podstawowej w Turze dziesiąte zatrzymanie konwoju, również na 5-10 minut.





• Następnie kontynuować będziemy trasę konwoju na drodze powiatowej aż do Samoklęsk Małych, gdzie na wysokości świetlicy wiejskiej planujemy jedenaste zatrzymanie konwoju na ok 5-10 minut





• Na drodze wojewódzkiej na wysokości sklepu w miejscowości Wolwark planujemy dwunaste zatrzymanie konwoju na ok. 5-10 minut





• Na wysokości przystanku autobusowego skręcimy w prawo w drogę powiatową Pińsko-Słonawy. Na wysokości sklepu w Pińsku nastąpi trzynaste zatrzymanie konwoju na ok. 5-10 minut, który następnie przejedzie przez teren zakładu Agropin, aby bezkolizyjnie zawrócić kolumną do drogi powiatowej





• Następnie skręcimy w prawo włączając się do ruchu na drodze wojewódzkiej. W miejscowości Zalesie planujemy czternaste zatrzymanie konwoju na ok. 5-10 minut. Następnie wjeżdżając na posesję Państwa Oczkowskich planujemy zawrócić i ponownie wrócić na drogę wojewódzką w kierunku Szubina, by skręcić w prawo na drogę powiatową Zalesie-Królikowo





• Następnie konwój skręci w lewo na drogę wojewódzką Paterek-Szubin-Dąbrowa Biskupia. Kontynuować będziemy podróż na drodze wojewódzkiej, aż do ul. Nakielskiej w Szubinie. Następnie na skrzyżowaniu ulic Nakielskiej, 3 Maja, Kościuszki i Sędziwoja Pałuki, skręcamy w prawo na drogę gminną wzdłuż ulicy Kcyńskiej i 3 Maja. Następnie odbijamy w prawo w drogę wojewódzką Szubin-Kcynia

• Na skrzyżowaniu z drogą powiatową Królikowo-Słupy konwój skręci w lewo i zatrzyma się na terenie przed sklepem w miejscowości Królikowo.