Najnowsze technologie w służbie zabytkom. UMK otworzyło specjalistyczne centrum

Cztery tysiące metrów powierzchni, 115 specjalistycznych urządzeń, pięć laboratoriów, trzy pracownie. Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego UMK w Toruniu już po oficjalnym otwarciu.

- Uzyskaliśmy, po pierwsze, nowy budynek, w którym po raz pierwszy wszystkie specjalności z toruńskiej konserwacji dzieł sztuki znajdą swoją lokalizację. Razem, w jednym miejscu. Po drugie zakupiliśmy około 115 specjalistycznych urządzeń zarówno badawczych, jak i konserwatorskich - mówi Magdalena Iwanicka, dyrektor Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego UMK.W Centrum ulokowano pięć laboratoriów: Badań i Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych, Badań i Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej, Badań Fizyko-Chemicznych i Nieniszczących, Badań i Konserwacji Papieru i Skóry, Badań i Konserwacji Sztuki Nowoczesnej oraz dwie pracownie: Fotograficzną oraz Inwentaryzacji i Badań Zabytków Architektury.Obiekt wyposażony został w najnowocześniejszą aparaturę naukowo-badawczą, m.in. przenośny cyfrowy system RTG, mikroskop polaryzacyjny, spektrometr XRF, nowoczesne stoły dublażowe, starzeniową komorę klimatyczną i świetlną, spektrometr do badań w podczerwieni, skanujący 16-bitowy system do reflektografii w podczerwieni, skanery i drukarki 3D oraz specjalistyczny sprzęt fotograficzny. W sumie toruńscy konserwatorzy dzieł sztuki będą mieli do dyspozycji około 115 nowych urządzeń.Jak czytamy na portalu UMK, toruńska uczelnia od dawna poszukuje i wykorzystuje innowacyjne sposoby dla poznania i ratowania dzieł sztuki. Dzięki zastosowaniu techniki dendrochronologii badacze z Wydziału Sztuk Pięknych UMK ustalili, że drewno z ponad 100-letnich dębów wyciętych w 1479 r. w królewskiej Puszczy Niepołomickiej posłużyło Witowi Stwoszowi do budowy konstrukcji ołtarza w krakowskim kościele Mariackim. W 2000 roku dzięki połączeniu sił fizyków z Instytutu Fizyki i konserwatorów z Wydziału Sztuki Pięknych UMK opracowano unikalną na skalę światową metodę bezinwazyjnego badania obrazów, którą zastosowano m.in. podczas konserwacji dzieł Van Gogha i Leonarda Da Vinci. Teraz możliwości interdyscyplinarnych badań jeszcze wzrosną.(źr. portal.umk.pl)Całkowita wartość projektu to ponad 50 mln zł, w tym 38 dofinansowanie z Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)Więcej w relacji z otwarcia centrum Michała Zaręby.