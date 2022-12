Akt oskarżenia w sprawie śmierci druhów OSP w wypadku w Czernikowie

Prokuratura Rejonowa w Lipnie skierowała do sądu akt oskarżenia ws. wypadku z grudnia 2021 roku, w którym zginęło dwoje druhów OSP. 63-letni kierowca ciężarówki odpowie za przyczynienie się do wypadku ze skutkiem śmiertelnym, ale nie jest głównym sprawcą tragedii.

Szefowa Prokuratury Rejonowej w Lipnie Alicja Cichosz poinformowała w piątek, że do Sądu Rejonowego w tym mieście skierowano akt oskarżenia w tej sprawie.- Mężczyzna jechał za szybko o ok. 23 km/h i nie zachował szczególnej ostrożności dojeżdżając do skrzyżowania z drogą podporządkowaną, czym przyczynił się do zderzenia z pojazdem gaśniczym. Przesłuchany w charakterze podejrzanego wyjaśnił, iż widział nadjeżdżający samochód strażacki. Według niego wóz zwolnił, więc był przekonany, że zatrzyma się dojeżdżając do skrzyżowania - poinformowała prokurator Cichosz.Jednocześnie przyznała, że zachowanie kierowcy przyczyniło się do tragicznego wypadku (za ten czyn grozi do 8 lat pozbawienia wolności) ale główną przyczyną było wjechanie pojazdu straży pożarnej na skrzyżowanie bez sygnałów świetlnych i dźwiękowych.Wypadek wydarzył się rok temu wcześnie rano 2 grudnia w Czernikowie,na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 10 z ul. Słowackiego. Strażacy z OSP Czernikowo jechali do pożaru w pobliskiej wsi Liciszewy. Ich ciężki samochód wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, zderzył się z ciężarówką z alkoholem jadącą „dziesiątką" w kierunku Warszawy.Na miejscu zginął 62-letni kierowca wozu strażackiego oraz siedząca obok niego 29-letnia druhna, a siedzący za nimi trzej druhowie zostali ranni. W pogrzebach strażaków uczestniczyło po kilkaset osób.Więcej w relacji Michała Zaręby.