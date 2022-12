Prezenty spakowane! „Szlachetna Paczka” z PR PiK jedzie do Pani Józefiny

W sobotę (10 grudnia) zaczyna się Weekend Cudów akcji „Szlachetna Paczka”, więc prezenty pojadą do Pani Józefiny/fot. Tatiana Adonis

W sobotę (10 grudnia) zaczyna się Weekend Cudów akcji „Szlachetna Paczka”, więc prezenty pojadą do Pani Józefiny/fot. Agata Raczek

W sobotę (10 grudnia) zaczyna się Weekend Cudów akcji „Szlachetna Paczka”, więc prezenty pojadą do Pani Józefiny/fot. Tatiana Adonis

Pracownicy Polskiego Radia PiK po raz kolejny włączyli się w akcji „Szlachetna Paczka”. Przygotowaliśmy prezenty dla 63-letniej Pani Józefiny z gminy Nowe.

Pani Józefina jest samotna, nie ma dzieci. Choroba zmusiła ją do rezygnacji z pracy. W przeszłości była nauczycielką nauczania wczesnoszkolnego oraz pracowała w biurze w jednej z lokalnych firm. Niestety, przez lata jej choroba postępowała.Postanowiliśmy wspólnie wesprzeć Panią Józefinę i przygotowaliśmy dla niej świąteczne prezenty. Marzyła m.in. o książce „Quo Vadis” czy Encyklopedii Powszechnej. Wszystko jest już spakowane i gotowe do przekazania. W sobotę (10 grudnia) zaczyna się Weekend Cudów akcji „Szlachetna Paczka”, więc prezenty pojadą do Pani Józefiny.