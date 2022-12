„Trasa wybłagana przez mieszkańców”. Umowa na obwodnicę Tucholi podpisana

Powstanie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 240, łączącej Świecie z Tucholą i Chojnicami. W piątek wiceminister infrastruktury Rafał Weber i wicemarszałek Zbigniew Ostrowski podpisali umowę na dofinansowanie budowy obwodnicy Tucholi.

– Oczekiwanie budowy obwodnicy Tucholi było bardzo mocne. Płynęło ono zarówno od władz samorządowych, ale tą najwyższą aktywność wykazywali mieszkańcy Tucholi – mówił wiceminister infrastruktury. Jak dodał, stworzony został specjalny program budowy obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich z kwotą 2,5 mld zł. – W całym kraju za te pieniądze powstanie 51 obwodnic. Wiemy, jaką mają wartość – służą przede wszystkim do tego, żeby w sposób bezpieczny, komfortowy omijać zatłoczone centra miast.Weber zaznaczył, że w ramach programu obwodnic na drogach wojewódzkich, w regionie kujawsko-pomorskim powstaną również obwodnice Brodnicy i Rypina. Wskazał też na program budowy 100 obwodnic w ciągu dróg krajowych, z czego sześć powstanie w Kujawsko-Pomorskiem.Wicemarszałek województwa dodał, że samorząd województwa dwa lata temu podjął uchwałę o budowie obwodnicy Tucholi i wpisał ją do planu wojewódzkiego. – Trasa została wybłagana, wypłakana i wykrzyczana przez miejscową społeczność – mówił. Samorząd województwa planuje budowę 14 obwodnic, z których trzy otrzymają wsparcie rządowe.Obwodnica Tucholi powstanie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 240, łączącej Świecie z Tucholą i Chojnicami. Inwestycja ma kosztować 126 mln zł, z czego 60 procent (75,6 mln zł) to dofinansowanie rządowe, a pozostała część zostanie sfinansowana ze środków europejskich, będących w dyspozycji samorządu województwa. Według założeń przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane do końca 2027 roku.