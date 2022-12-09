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2022-12-09, 12:40 Redakcja

Різдвяна битва зірок у Торуні. Допомагають дітям із хоспісу „Надія"

Тренування перед Різдвяною битвою зірок / фото. Facebook
Тренування перед Різдвяною битвою зірок / фото. Facebook
Благодійний турнір - Різдвяна битва зірок відбудеться в суботу на ковзанці Mentor Sport у Торуні.

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Відкрита для відвідувачів вечірка триватиме з 8:00 до 13:00. Різдвяну битву зірок організовує місцевий керлінговий клуб. 16 команд, не пов'язаних з керлінгом, виступить на змаганнях. До складу команд входять місцеві спортсмени, підприємці та цілі родини. Кошти, зібрані під час турніру, будуть передані дітям з хоспісу «Надія».

На учасників заходу чекатиме безкоштовний фуршет із кавою, чаєм, тістечками та закусками. Для наймолодших підготовлено безкоштовну ігрову кімнату, де вони розважатимуться під наглядом кваліфікованих інструкторів. Допомогти хоспісу під час події можна також купуючи книги і лотерейні квитки.

Для будівництва макета Старої Ратуші в Торуні було використано 36 000 цеглин Lego. Твір Бартоша Ґжешкевича можна побачити в Окружному музеї, що знаходиться в Ратуші. Основа конструкції має розміри 100 на 89 см. Робота тривала чотири місяці. З 2020 року у Міському Закладі Комунікації в Торуні знаходиться трамвай-гойдалка з кубиків LEGO в масштабі 1:20.
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