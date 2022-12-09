2022-12-09, 12:40 Redakcja
Різдвяна битва зірок у Торуні. Допомагають дітям із хоспісу „Надія"
Благодійний турнір - Різдвяна битва зірок відбудеться в суботу на ковзанці Mentor Sport у Торуні.
На учасників заходу чекатиме безкоштовний фуршет із кавою, чаєм, тістечками та закусками. Для наймолодших підготовлено безкоштовну ігрову кімнату, де вони розважатимуться під наглядом кваліфікованих інструкторів. Допомогти хоспісу під час події можна також купуючи книги і лотерейні квитки.
Для будівництва макета Старої Ратуші в Торуні було використано 36 000 цеглин Lego. Твір Бартоша Ґжешкевича можна побачити в Окружному музеї, що знаходиться в Ратуші. Основа конструкції має розміри 100 на 89 см. Робота тривала чотири місяці. З 2020 року у Міському Закладі Комунікації в Торуні знаходиться трамвай-гойдалка з кубиків LEGO в масштабі 1:20.