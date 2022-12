Te osoby mają prawa wyborcze tylko w ośmiu krajach UE! Nadchodzą zmiany

Bydgoska organizacja „Dziecięce Graffiti" wzięła udział w międzynarodowym spotkaniu online z osobami z zespołem Downa i ich opiekunami. Ponad 420 uczestników wydarzenia z 22 krajów prostym językiem rozmawiało m.in. o tym, jak umożliwić niepełnosprawnym z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych udział w wyborach parlamentarnych.

Warto wiedzieć

Do tej pory udział takich osób w wyborach był możliwy jedynie w ośmiu krajach UE. Już wkrótce pozostałe wspólnoty będą musiały dostosować system komunikacji i dostępności do potrzeb takich ludzi.- Plany są jednak dużo szersze - podkreślił Soufiane El Amrani z Inclusion Europe.- Na tej platformie jest 20 milionów osób z Europy. Jedna trzecia członków tej grupy integracyjnej to ludzie działający na rzecz samodzielności i samowystarczalności osób niepełnosprawnych. Chcemy, żeby ludzie intelektualnie niepełnosprawni mogli sami podejmować decyzje na temat swojego życia, żeby mogli głosować, żeby mogli też decydować o swoich pieniądzach, np. mieć konto w banku. Chodzi też o to, żeby ich rodziny nie czuły, że są same, tylko żeby otrzymywały pomoc.Gospodarzem spotkania była organizacja „EU for Trisomy 21".W maju 2022 r. posłowie do Parlamentu Europejskiego (MEP) przyjęli nowe unijne Prawo wyborcze, na czas przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku. Zostało to następnie przedłożone Radzie Ministrów (czyli rządom w państwach członkowskich), ponieważ ostateczną decyzję o zmianie unijnego prawa wyborczego muszą podjąć właśnie Państwa Członkowskie. W zatwierdzonym przez europosłów tekście czytamy:„Każdy obywatel Unii od 16 roku życia, w tym osoby niepełnosprawne, niezależnie od jego zdolności do czynności prawnych, ma prawo do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego".