Lubicz: mieszkańcy wywołują do tablicy spółdzielnię. Mają pytania i zarzuty

Niezrealizowana inwestycja, nieuzasadnione podwyżki cen gazu, a nawet próba zastraszenia - to tylko niektóre zarzuty mieszkańców podtoruńskiego Lubicza wobec zarządu tamtejszej spółdzielni. O interwencję poproszono posłankę Iwonę Michałek.

- Ten blok cztery, czy pięć lat temu przeszedł termomodernizację, a już odpada tynk. To chyba jest coś nie tak zrobione? - mówią mieszkańcy. Dodają, że utworzyli w mediach społecznościowych stronę, i że podali na niej m.in. ile pieniędzy z kieszeni spółdzielców zostało wydane na poszczególne bloki. - Niestety, dostałam od spółdzielni pismo z groźbami, że jeżeli nie zaprzestanę działalności, to sprawa zostanie skierowana do sądu o odszkodowanie na ich rzecz - mówi założycielka profilu.- Stoimy właśnie przy inwestycji, którą miała realizować Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubiczu. Spółdzielnia pobrała wkłady budowlane od potencjalnych nabywców mieszkań. Rozwiązano umowę z firmą, która miała inwestycję realizować. Po prostu mamy już tego dosyć, dlatego poprosiliśmy panią poseł...- Zarząd spółdzielni trochę pomylił swoje role. To nie zarząd spółdzielni jest właścicielem spółdzielni, tylko spółdzielcy. I to oni powinni mieć największy głos - mówi poseł Iwona Michałek.W konferencji uczestniczył też wójt gminy Lubicz Marek Nicewicz. Spółdzielnia nie odniosła się do zarzutów - prezesa miało nie być w siedzibie SM. Dziennikarzy poinformowano, że szef spółdzielni ma telefonu służbowego, a w pracy obecny ma być we wtorek (13 grudnia). Do tematu wrócimy.