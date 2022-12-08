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2022-12-08, 12:35 Paweł Podkopaiev

Святковий Ярмарок у Влоцлавку вже у ці вихідні

Мер міста Влоцлавек Марек Войтковський запрошує на Влоцлавський Різдвяний Ярмарок, який проходитиме на Зеленому Ринку в суботу, 10 грудня, з 10:00 до 20:00, а 11 грудня, з 10:00 до 18:00/картина: Marek Wojtkowski Prezydent Włocławka, Facebook
Мер міста Влоцлавек Марек Войтковський запрошує на Влоцлавський Різдвяний Ярмарок, який проходитиме на Зеленому Ринку в суботу, 10 грудня, з 10:00 до 20:00, а 11 грудня, з 10:00 до 18:00/картина: Marek Wojtkowski Prezydent Włocławka, Facebook
Виставка "Листівки з зимової країни чудес" у Культурному центрі Browar B. і Різдвяний Ярмарок на Зеленому Ринку - святкові розваги у Влоцлавку.

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Сьогодні о 18:00 у Культурному центрі Browar у Влоцлавку відкривається виставка під назвою «Листівки із зимової країни чудес». До 21 січня можна буде побачити малюнки живопису, графіки та ткацтва у зимовій тематиці. У вівторок і п'ятницю з 11:00 до 18:00, а в суботу з 14:00 до 18:00. Вхід вільний.

У вівторок, середу, четвер та п’ятницю з 9:00 до 16:00 в бібліотеці за адресою вул. Warszawska у Влоцлавку можна придбати «перлини» на ярмарку книжок, вилучених із фонду бібліотеки художньої та науково-популярної літератури для читачів різного віку. У суботу ярмарок працюватиме з 9:00 до 14:00.

Мер міста Влоцлавек Марек Войтковський запрошує на Влоцлавський Різдвяний Ярмарок, який проходитиме на Зеленому Ринку в суботу, 10 грудня, з 10:00 до 20:00, а 11 грудня, з 10:00 до 18:00. У суботу відбудеться розіграш конкурсу "Ялинка моєї мрії", спів колядок із клубом «Łęg» та анімації зі Святим Миколаєм у його хатинці. У неділю з 11:00 до 14:00 наймолодші можуть прийти на зимові хороводи та ігри зі Святим Миколаєм. Ярмарок супроводжуватиме фестиваль Food Truck Festival: у суботу з 12:00 до 21:00 та в неділю з 12:00 до 19:00.
Włocławek
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