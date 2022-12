Ofert ani zainteresowanych nie brakowało. Targi Pracy dla Osób z Niepełnosprawnością w Bydgoszczy

– Każdy z naszych beneficjentów ma swojego jobcraftera, który opiekuje się osobą z niepełnosprawnością, współpracujemy z pracodawcą, wspieramy – mówi Michał Świerczyński z bydgoskiego oddziału Fundacji Aktywizacja. Fundacja po raz kolejny zorganizowała Mikołajkowe Targi Pracy.

W BCOPiW swoją ofertę zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami prezentowało ponad 30 firm. – Mamy firmy, które poszukują sprzedawców, pracowników produkcji, specjalistów do spraw marketingu, pracowników administracyjno-biurowych, pracowników gastronomii, gospodarczych, z branży IT, zarówno programistów, jak i osób, które będą zajmowały się pozycjonowaniem stron czy copwirterów – wylicza Świerczyński. Podkreśla, że osoby z niepełnosprawnościami zgłaszające się do Fundacji mogą liczyć na wsparcie jobcraftera. Fundacja współpracuje z pracodawcą danej osoby, wspiera, pomaga rozwiązywać problemy.– Szukam jako pracownik biurowy bądź pracy zdalnej, gdzie mam możliwość wykorzystania i pogłębiania znajomości języka angielskiego. Przekazałem dwa razy CV, także jestem dobrej myśli – mówi jeden z uczestników targów. – Uczę się masażu w technikum, ale myślę już o wynajmie mieszkania – bo aktualnie mieszkam w internacie. Chciałabym już sobie dorobić, żeby móc się samodzielnie utrzymywać, przyszłam się rozejrzeć – wyjaśnia inna z uczestniczek.W ramach targów można było m.in. skorzystać z porad dotyczących praw pracowniczych osób niepełnosprawnych.Więcej w materiale Elżbiety Rupniewskiej.