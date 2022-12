Budowa nabrzeża w Starym Fordonie zakończona. Teraz czas na promenadę

Budowa nabrzeża i przebudowa okolicznych ulic to część inwestycji w ramach rewitalizacji Starego Fordonu/fot. Urząd Miasta Bydgoszczy

Kolejny etap rewitalizacji Starego Fordonu w Bydgoszczy dobiega końca. W najbliższą sobotę (10 grudnia) nastąpi oficjalne otwarcie zrewitalizowanego nabrzeża.

Już teraz ratusz zapowiada kolejne prace w ramach rewitalizacji tej części miasta. – Teraz nasza uwaga skupi się na promenadzie. Powstanie ciąg pieszy i ciąg rowerowy, spinający się z wałem wiślanym i tworzący kiedyś przyszłościowo element Wielkiej Pętli Fordonu – trasy rowerowej – mówi Wojciech Nalazek, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.W rejonie nabrzeża powstanie też kompleks rekreacyjny dla dzieci i młodzieży. – Będą tam ustawione specjalne ścianki wspinaczkowe, plac zabaw z bardzo nowoczesnymi urządzeniami – zapowiada szef bydgoskich drogowców. – Dodatkowo w części wschodniej ulicy Frycza-Modrzewskiego będą boiska do siatkówki, pumptrack, różnego typu inne atrakcje – i oczywiście to, o co zabiegała lokalna społeczność – scena, na której będzie można realizować różnego typu eventy, imprezy – dodaje.Trwają też prace projektowe nad rewitalizacją mariny w Fordonie. – Z kolei na terenie żwirowni ma powstać plaża, wzorem takich, jakie są na przykład nad Wisłą w Warszawie czy w innych miastach – dodaje wiceprezydent Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz.Zastępca prezydenta przypomniał również, że rewitalizacja Starego Fordonu rozpoczęła się od przebudowy ul. Bydgoskiej. W ramach rewitalizacji nowe oblicze zyskał Stary Rynek w Fordonie, zmodernizowano siedem miejskich kamienic, trwa przebudowa uliczek i urządzanie terenów rekreacyjnych. Najważniejsze inwestycje w ramach rewitalizacji Starego Fordonu pochłoną łącznie około 55 milionów złotych.Oficjalne otwarcie nabrzeża w Starym Fordonie zaplanowano na sobotę (10 grudnia), na godz. 16.00. Na nabrzeżu rozbłyśnie wówczas napis „Fordon”.