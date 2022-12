Prawie 10 mld zł dla naszego województwa! Komisja Europejska zatwierdziła program

– Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021–2027 został zaakceptowany przez KE. Do dyspozycji mamy 1836 mln euro – przekazał prosto z Brukseli marszałek Piotr Całbecki. W nowym programie szczególnie będą liczyły się inwestycje wpisujące się w Europejski Zielony Ład.

– To jest wielki dzień dla naszego województwa. Te prawie 10 miliardów złotych to tysiące ważnych projektów dla mieszkańców naszego regionu – począwszy od ochrony środowiska i działań na rzecz zatrzymania zmian klimatycznych, poprzez wzmocnienie potencjału badań i innowacji oraz budowanie konkurencyjności naszej gospodarki, po budowę obwodnic i regionalny transport ekologiczny – mówił podczas briefingu prasowego transmitowanego z siedziby KE marszałek Piotr Całbecki.– To bardzo do dojrzały, przemyślany i ambitny program, z jasną wizją wsparcia regionalnej gospodarki. Gratuluję, że Kujawsko–Pomorskie jest ambasadorem instrumentów finansowych – chwaliła samorządowe władze województwa gość konferencji, Maria Galewska z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej KE (DG Regio).Wartość programu to 1836 mln euro. Będzie przeznaczony głównie na inwestycje wpisujące się w Europejski Zielony Ład, związane przede wszystkim z efektywnością energetyczną i energetyką opartą na źródłach odnawialnych, działaniami na rzecz adaptacji do zmian klimatu i transportem niskoemisyjnym.Nowością jest zasadniczy mechanizm przekazywania środków – znaczną część samorząd województwa przekaże beneficjentom na zasadzie zwrotnych instrumentów finansowych, czyli niskooprocentowanych lub częściowo umarzanych pożyczek. Będzie to dotyczyło nie tylko firm, ale również na przykład gmin inwestujących w rozwiązania oparte na odnawialnych źródłach energii. Jedną czwartą budżetu FEdKP 2021–2027 będą dysponowały lokalne społeczności i lokalne organizacje, od stowarzyszeń samorządowych zarządzających obszarami funkcjonalnymi największych miast regionu, po działające w gminach lokalne grupy działania.