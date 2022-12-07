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Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
Leszczyńskiego
2022-12-07, 12:42 Redakcja

Повезуть печі в Україну. Тренінг для жінок, які готуються до роботи

Тірем в Україну транспортуватимуть в тому числі довготривале харчування/фото Facebook
Тірем в Україну транспортуватимуть в тому числі довготривале харчування/фото Facebook
100 обігрівачів типу «коза» поїдуть в Україну з-під Торуня. Сьогодні Карітас завантажує каміни та продукти тривалого зберігання до транспорту в Przysieku, які допоможуть мешканцям атакованих міст пережити зиму.

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У п’ятницю, 9 грудня, у Бидгощі відбудеться інструктаж для жінок з України, спрямований на підготовку до роботи в рамках незареєстрованої діяльності. Зустріч у Вищій Школі Господарки проходитиме з 10:00 до 12:00 в Навчальному центрі за адресою вул. Гарбари 3, корпус Г, кімната G206.

Навчання організували Rotary Bydgoszcz Stare Miasto, фонд Diversity PL, Bydgoszcz_pomaga_Ukrainie, Kamil Machnik з Sue Ryder Foundation та радник Бидгощі Йоанна Черська-Томас. Справа в тому, що жінки, які наприклад, мають маленьких дітей і не можуть працювати повний робочий день, можуть влаштуватися за гнучким графіком, щоб поєднувати батьківські та професійні обов’язки. При веденні незареєстрованої діяльності вам не потрібно створювати компанію, вести бухгалтерський облік чи сплачувати податки до Закладу Соціального Страхування. За свою діяльність, наприклад, в’язання, шиття чи косметичні послуги, ви можете заробляти половину мінімальної зарплати, тобто 1500 злотих. Якщо ви перевищуєте цей дохід, вам доведеться заснувати традиційну компанію. Про отримані доходи та понесені витрати необхідно вказати в річній податковій декларації ПІТ в розділі «Інші
джерела». Варто пам'ятати про необхідність документального оформлення
витрат рахунками або накладними.
Путівник для громадян України - 07.12.2022
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