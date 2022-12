Prześwietlili ciężarówkę i lawetę. I znaleźli w skrytce tysiące paczek papierosów

20 tysięcy paczek nielegalnych papierosów o wartości około 280 tys. zł przechwycili funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej i podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej.

Do zatrzymania doszło w pobliżu polsko-litewskiej granicy w Budzisku. - Kontrabanda była ukryta w zatrzymanej do kontroli ciężarówce z pustą lawetą- informuje Kinga Błaszczyńska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy. -Zestaw został prześwietlony skanerem RTG i szczegółowo sprawdzony. W specjalnie przygotowanej i zaspawanej skrytce w lawecie funkcjonariusze znaleźli blisko 20 tys. paczek białoruskich papierosów o wartości ok. 280 tys. zł.W rozcinaniu metalowych elementów naczepy i wyładunku kontrabandy funkcjonariuszom KAS pomagali suwalscy strażacy. Gdyby zabezpieczone papierosy trafiły do nielegalnego obrotu, budżet państwa straciłby blisko 450 tys. zł. - Wobec kierowcy ciężarówki wszczęto postępowanie karne skarbowe. Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat – informuje rzeczniczka.