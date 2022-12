„Mikołajek” na mikołajki! Wyjątkowi goście czytali dzieciom w Toruniu

W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” w Szkole Podstawowej nr 9 w Toruniu we wtorek (6 grudnia) odbyło się tradycyjne czytanie „Mikołajka”. Wybrane fragmenty przeczytali m.in przewodniczący rady miasta Marcin Czyżniewski, prezydent Michał Zaleski i dziennikarze – także reporter Polskiego Radia PiK Michał Zaręba.

– Często z literaturą dziecięcą jest tak, że to jest literatura dla dorosłych – dorośli więcej mogą się z niej nauczyć i też czerpać sporo radości – komentuje Marcin Czyżniewski.– Mogą nauczyć się troszkę, jak być dzieckiem, troszkę, jak w bardzo prosty sposób patrzeć na sprawy, które wydają się skomplikowane i troszkę łapać dystansu do życia i tego, co wydaje nam się jakimś wielkim codziennym problemem – dodaje.Jak swoje mikołajki z dzieciństwa wspomina prezydent Zaleski? – Było skromnie, czasem „mikołaj” to był pojedynczy cukierek, jakiś drobiazg, ale było też trochę radości, moment, w którym człowiek z zaciekawieniem zaglądał do buta – opowiada.Głośne czytanie to już tradycja w SP nr 9 w Toruniu. – Już ponad 20 razy gościmy wspaniałych gości. Akcja ma służyć przede wszystkim zachęceniu dzieci do czytania i przy okazji świętowaniu mikołajek – tłumaczy dyrektor szkoły Maciej Gajewski.– Promowanie czytania wśród dzieci jest jak najbardziej korzystne, rozwija ich wyobraźnię i kreatywność, a mikołajki, które są dla dzieci jednym z najważniejszych wydarzeń w roku, to dodatkowy powód do świętowania i do wspólnego spotkania – podsumowuje Jagoda Pawlikowska, organizatorka akcji.