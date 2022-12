Nowa interna w Więcborku otwarta! Remont kosztował cztery mln złotych

Zakończyła się modernizacja oddziału chorób wewnętrznych w

Szpitalu Powiatowym w Więcborku. Inwestycja kosztowała prawie cztery miliony złotych, z czego połowa pochodziła z funduszy unijnych.

Oddział oficjalnie otwarto 6 grudnia. – Ponad dwa lata od czasu podpisania umowy z panem marszałkiem – udało nam się. Podkreślam, że „udało się”, bo zaczęliśmy przed trudnym czasem realizować to zadanie – przed pandemią, przed wojną – mówi Jarosław Tadych, starosta sępoleński.Inwestycja została dofinansowana ok. dwoma mln zł z RPO województwa kujawsko-pomorskiego. – Państwo robicie tu rewolucję na miarę XXI wieku. Warunki naprawdę już niczym nie ustępują tym, które spotykamy w zachodniej Europie, a o to chodzi – zaznaczył marszałek województwa Piotr Całbecki. Jak mówił, środki finansowe, choć niezbędne, nie wystarczyłyby do przeprowadzenia restrukturyzacji. – Bez ludzi, ich kompetentnego zaangażowania, można zmarnować wszystkie pieniądze – mówił.Inwestycja, w ramach dwóch projektów, oprócz rozbudowy, modernizacji i doposażenia interny z pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego, obejmuje też budowę sieci centralnej instalacji tlenowej oraz zakup gastroskopu na potrzeby diagnostyki ambulatoryjnej, a także modernizację oddziałów pediatrycznego i ginekologiczno-położniczego.