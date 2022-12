Ta szopka powstała z 82 tysięcy zapałek! Można ją podziwiać w urzędzie wojewódzkim

Niepełnosprawny artysta z Sicienka Przemysław Kozłowski po raz kolejny chwali się swoim dziełem. W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy stanęła bożonarodzeniowa szopka, którą wykonał z ponad 82 tys. zapałek.

– Powstała dzięki pomocy wielu osób, bo „zapałczana pasja" sporo kosztuje – mówi artysta Przemysław Kozłowski. – Każda paczka ma 380 zapałek, ale wiadomo, część muszę odrzucać, są odpady, to jest ogrom pieniążków, dlatego musiałem poprosić o pomoc Telewizję Bydgoszcz. Była akcja, żeby zbierać dla mnie zapałki, odzew był z całej Polski – tłumaczy. Firma z Warszawy podarowała mu dwa i pół mln zapałek! – Mam ich jeszcze dość dużo i działam, mogę się cieszyć tym, co robię, i to pokazywać – mówi artysta.– To wymaga czasu, cierpliwości – jestem pełen uznania, bardzo dziękuję. Akurat ta szopka zostaje już z nami, będziemy mogli cieszyć się nią jeszcze w przyszłym roku – wyjaśnia wojewoda kujawsko–pomorski Mikołaj Bogdanowicz.Dużą szopkę i towarzyszące jej dwie małe można podziwiać w foyer urzędu wojewódzkiego w Bydgoszczy. Największą ze swoich szopek – z 266 tys. zapałek – Przemysław Kozłowski podarował w ubiegłym roku papieżowi Franciszkowi.