Чергові новини для Українців: Джамала виступить cьогодні у Торуні

Джамала - українська зірка, переможниця пісенного конкурсу Євробачення. Співачка виступить під час концерту фонду «Платон» ім. Куби Румінського у Торуні.

Сьогодні о 19:00 у Торуні, в Центрі культури Jordanki, відбудеться концерт Джамали – української зірки, переможниці пісенного конкурсу Євробачення. Співачка виступить під час концерту фонду «Платон» ім. Куби Румінського. Громадяни України можуть звертатися за безкоштовними запрошеннями до Торунського штабу допомоги Україні за вул. Tadeusza Kościuszki 23/1, тел.: 697 314 981, ел. пошта: torundlaukrainy@gmail.com. 7 грудня об 11:00 в центрі Jordanki також відбудеться зустріч з Джамалою – вхід вільний.У Бидгоському культурному центрі Млини Ротера відкрили виставку, присвячену відомому жителю Бидгощі Маріану Реєвському під назвою «Грудень з Реєвським. 90 річчя розкриття шифру Enigma». Маріан Реєвський разом з Єжи Рожицьким і Генриком Жигальським працювали над розкриттям шифру Enigma, який використовувала нацистська Німеччина. Це дозволило британцям читати зашифроване німецьке листування під час Другої світової війни. Копію Enigmу, а також пам'ятні речі видатного криптолога можна побачити в Млинах Ротера.Вхід на виставку вільний. Найближчими вихідними на барці Лемара відбудеться захід «Маріан Реєвський – Повернення додому».