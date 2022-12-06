Чергові новини для Українців: Джамала виступить cьогодні у Торуні
Джамала - українська зірка, переможниця пісенного конкурсу Євробачення. Співачка виступить під час концерту фонду «Платон» ім. Куби Румінського у Торуні.
В Ґрудзьондзу розпочинається Ярмарок св. Миколая
У Бидгоському культурному центрі Млини Ротера відкрили виставку, присвячену відомому жителю Бидгощі Маріану Реєвському під назвою «Грудень з Реєвським. 90 річчя розкриття шифру Enigma». Маріан Реєвський разом з Єжи Рожицьким і Генриком Жигальським працювали над розкриттям шифру Enigma, який використовувала нацистська Німеччина. Це дозволило британцям читати зашифроване німецьке листування під час Другої світової війни. Копію Enigmу, а також пам'ятні речі видатного криптолога можна побачити в Млинах Ротера.
Вхід на виставку вільний. Найближчими вихідними на барці Лемара відбудеться захід «Маріан Реєвський – Повернення додому».