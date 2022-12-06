Wtorek, 06 grudnia 2022 r.   Imieniny: Mikołaja, Jaremy, Emiliana
Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
2022-12-06, 12:30 Redakcja/Pavlo Podkopaiev

Чергові новини для Українців: Джамала виступить cьогодні у Торуні

Джамали – української зірки, переможниці пісенного конкурсу Євробачення. Співачка виступить під час концерту фонду «Платон» ім. Куби Румінського у Торуні./fot. torun.pl
Джамали – української зірки, переможниці пісенного конкурсу Євробачення. Співачка виступить під час концерту фонду «Платон» ім. Куби Румінського у Торуні./fot. torun.pl
Джамала - українська зірка, переможниця пісенного конкурсу Євробачення. Співачка виступить під час концерту фонду «Платон» ім. Куби Румінського у Торуні.

В Ґрудзьондзу розпочинається Ярмарок св. Миколая

У Грудзьондзу знову функціонує трамвайна лінія номер 2
300 осіб знайдуть роботу на новій фабриці Erbud в Осташеві поблизу Торуня
Нова автобусна лінія No41 курсуватиме з Бидгоща до Осельська та Добрча
Фестиваль мистецтв, натхненний природою. Цими вихідними в Торуні
Фонд «Гаудеамус» партнером проекту допомоги біженцям
Сьогодні о 19:00 у Торуні, в Центрі культури Jordanki, відбудеться концерт Джамали – української зірки, переможниці пісенного конкурсу Євробачення. Співачка виступить під час концерту фонду «Платон» ім. Куби Румінського. Громадяни України можуть звертатися за безкоштовними запрошеннями до Торунського штабу допомоги Україні за вул. Tadeusza Kościuszki 23/1, тел.: 697 314 981, ел. пошта: torundlaukrainy@gmail.com. 7 грудня об 11:00 в центрі Jordanki також відбудеться зустріч з Джамалою – вхід вільний.

У Бидгоському культурному центрі Млини Ротера відкрили виставку, присвячену відомому жителю Бидгощі Маріану Реєвському під назвою «Грудень з Реєвським. 90 річчя розкриття шифру Enigma». Маріан Реєвський разом з Єжи Рожицьким і Генриком Жигальським працювали над розкриттям шифру Enigma, який використовувала нацистська Німеччина. Це дозволило британцям читати зашифроване німецьке листування під час Другої світової війни. Копію Enigmу, а також пам'ятні речі видатного криптолога можна побачити в Млинах Ротера.
Вхід на виставку вільний. Найближчими вихідними на барці Лемара відбудеться захід «Маріан Реєвський – Повернення додому».
Bydgoszcz
starsze   nowsze

Wiadomości lokalne

2022-12-06, godz. 17:54 Ta szopka powstała z 82 tysięcy zapałek! Można ją podziwiać w urzędzie wojewódzkim Niepełnosprawny artysta z Sicienka Przemysław Kozłowski po raz kolejny chwali się swoim dziełem. W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy… » więcej 2022-12-06, godz. 16:54 Prezes bydgoskich MZK: Jeśli stawki na komunikację autobusową nie wzrosną, wizja upadłości będzie realna 37 mln zł - tyle wynosi strata Miejskich Zakładów Komunikacyjnych w Bydgoszczy po realizacji dziewięcioletniego kontraktu na przewozy autobusowe. Obecnie firma… » więcej 2022-12-06, godz. 15:52 Pożar domu jednorodzinnego w Lipnie. Z ogniem walczy 8 zastępów straży Poddasze zapaliło się w jednym z budynków mieszkalnych przy ul. Wspólnej w Lipnie. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. » więcej 2022-12-06, godz. 15:15 Dobroczynny jarmark w Chełmnie. Dochód dla dzieci polskich i ukraińskich Rękodzieło, pierogi i barszcz ukraiński - na kiermaszu świątecznym zorganizowanym w Chełmnie oferowano mnóstwo atrakcji, a wszystko to dla potrzebujących… » więcej 2022-12-06, godz. 15:00 Zderzenie na „dziesiątce” w pobliżu Lipna. Trzy osoby poszkodowane Do wypadku doszło we wtorek (6 grudnia) krótko po godz. 14.00 w miejscowości Konotopie w powiecie lipnowskim (gm. Kikół). W wyniku zderzenia dwóch aut osobowych… » więcej 2022-12-06, godz. 14:14 „Szlachetna Paczka” już się pakuje, ale w bazie wciąż czekają rodziny! [wideo, zdjęcia] Finał Szlachetnej Paczki już w najbliższy weekend (10-11 grudnia), tymczasem w bazie nadal są osoby, które nie uzyskały wsparcia. We wtorek przed południem… » więcej 2022-12-06, godz. 12:00 Podpalił niezamieszkany dom. Pies inowrocławskiej policji wytropił go w mig [zdjęcia] Do zdarzenia doszło w nocy 5 grudnia, w jednej z miejscowości w gminie Piotrków Kujawski. Służby dostały informację, że pali się niezamieszkała posesja… » więcej 2022-12-06, godz. 10:57 Brakuje ciepłej bielizny! Bydgoska bazylika organizuje pilną zbiórkę dla ubogich Śpiwory, koce, czapki, skarpety, buty - tego przede wszystkim w obliczu zimy potrzebują bezdomni. „Anioł prosi Czapkę Dej” - pod tym hasłem Bazylika Św… » więcej 2022-12-05, godz. 20:05 Rynek pracy i wymiana doświadczeń. Sesja z udziałem niepełnosprawnych Rozmawiali o problemach prawnych, ekonomicznych i społecznych oraz szukali możliwości ich rozwiązania. XII Sesja Osób z Niepełnosprawnościami odbywała… » więcej
1234567

Wiadomości lokalne

Z kraju i ze świata

Sport

Biznes

Kultura

Nauka i technologie

Dla rodziny

Najczęściej czytane

  1. Płonął dom w podbydgoskim Borównie. Z pożarem walczyło siedem zastępów (przedwczoraj, 10:42)
  2. Strażacy ochotnicy z Błądzimia utknęli w remizie! Pilnie potrzebują wozu bojowego (01 grudnia, 17:21)
  3. Mikołajkowy tramwaj wyjedzie na ulice Torunia. W środku same niespodzianki (wczoraj, 09:11)
  4. Tragedia w Grudziądzu. Nie żyje 8-letnia dziewczynka, która zatruła się czadem (03 grudnia, 20:20)
  5. Most Pomorski do naprawy. Ale najpierw zmiany dla kierowców [wideo, zdjęcia] (wczoraj, 06:51)

Archiwum

AKTUALNOŚCI RSS PODCAST AUDIO