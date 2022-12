Podpalił niezamieszkany dom. Pies inowrocławskiej policji wytropił go w mig [zdjęcia]

Do zdarzenia doszło w nocy 5 grudnia, w jednej z miejscowości w gminie Piotrków Kujawski. Służby dostały informację, że pali się niezamieszkała posesja. Policja ruszyła śladem podpalacza.

Na miejsce ściągnięto dyżurującego przewodnika z psem tropiącym z Inowrocławia. Owczarek Roli podjął ślad i po kilkusetmetrowym tropieniu, doprowadził funkcjonariuszy do posesji zamieszkałej przez 21-latka.Na miejscu podpalenia pracowali radziejowscy policjanci i biegły z dziedziny pożarnictwa. Zabezpieczyli ślady, które powiązali z mężczyzną mieszkającym tam, gdzie doprowadził ich pies. 21-latek został zatrzymany i przewieziony do komendy. Mężczyzna usłyszał już zarzut umyślnego zniszczenia domu i jego wyposażenia przez podpalenie.Właścicielka domu wyceniła straty na około 10 tys. złotych.Czyn ten zagrożony jest karą od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.