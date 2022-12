Rynek pracy i wymiana doświadczeń. Sesja z udziałem niepełnosprawnych

Rozmawiali o problemach prawnych, ekonomicznych i społecznych oraz szukali możliwości ich rozwiązania. XII Sesja Osób z Niepełnosprawnościami odbywała się w poniedziałek w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

Sesję poprowadziła przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska. - Otaczający nas świat zmienia się i wierzę, że dzięki takim spotkaniom, jak dzisiejsze, zbliżamy się do celu jakim jest zapewnienie realnej równości wszystkim członkom naszego społeczeństwa - mówiła. - Życzę wam, aby wszyscy ludzie, których spotykacie na swojej drodze, skupiali się nie na waszych ograniczeniach, lecz na waszym potencjale i tym, co możecie zaoferować światu.To kolejna edycja wydarzenia, które co roku spotyka się z szerokim zainteresowaniem osób dotkniętych różnymi niepełnosprawnościami. Założeniem organizatorów jest identyfikacja, prezentacja i popularyzacja problemów prawnych, ekonomicznych i społecznych osób niepełnosprawnych oraz szukanie propozycji ich konkretnych rozwiązań. To także możliwość do wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z sytuacją na rynku pracy.W sesji uczestniczyli reprezentanci organizacji zrzeszających osoby z niepełnosprawnościami z terenu województwa – m.in. Polskiego Związku Niewidomych w Toruniu, Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bydgoszczy, Stowarzyszenia „Z sercem do ludzi" w Mogilnie, Stowarzyszenia Dorośli Dzieciom w Sępólnie Krajeńskim czy Fundacji Ducha w Toruniu. Sesję uświetnił występ Darii Wójcik -absolwentki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku pedagogika, kształcenie zintegrowane i nauczanie muzyki oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia imienia Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu w klasie wokalistyki klasycznej.