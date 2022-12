Związany z Bydgoszczą abp Jan Romeo Pawłowski z Nagrodą im. Wyszyńskiego

Abp Jan Romeo Pawłowski został laureatem Nagrody im. kardynała Stefana Wyszyńskiego, którą przyznaje Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Wręczana jest za wybitne osiągnięcia, mające na celu szerzenie zasad katolickich, zgodnie z zasadą Bogu i Ojczyźnie.



Podczas poniedziałkowej uroczystości na KUL-u w Lublinie laudację wygłosił – na prośbę arcybiskupa Pawłowskiego – ks. prof. Wojciech Szukalski, proboszcz parafii NMP Królowej Polski w podbydgoskiej Brzozie.

Obecny w poniedziałek na uroczystości wręczenia nagrody w Lublinie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek określił arcybiskupa Pawłowskiego jako „wybitnego dyplomatę, prawnika, wielkiego człowieka Kościoła”. - To też wielki Polak, dlatego to również wyróżnienie dla naszego uniwersytetu, wydziału i stowarzyszenia. A ponieważ jest to nagroda imienia błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, więc to jest można powiedzieć podwójny wymiar tego wydarzenia – zaznaczył szef MEiN.Stwierdził, że przyjęcie nagrody im. kardynała Stefana Wyszyńskiego przez księdza arcybiskupa Pawłowskiego „jest również wydarzeniem, które wpisuje się w naszą obronę wybitnych autorytetów”. - Naszą obronę wartości, które z chrześcijaństwa od wieków wynikają i wynikać muszą, jeśli Polska ma być Polską, a Europa – Europą – dodał Czarnek.Abp Jan Romeo Pawłowski w swoim wystąpieniu podkreślił, że za prymasowskiego pontyfikatu kard. Stefana Wyszyńskiego został przyjęty do Prymasowskiego Wyższego Seminarium w Gnieźnie. - Utkwiły mi mocno w pamięci celebracje w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie pod przewodnictwem księdza prymasa. Katedra zawsze była tak pełna – powiedziałoby się nabita – że procesja musiała dochodzić do głównej nawy gęsiego, tak było ciasno. Potem ten zasłuchany tłum w ciszy i w skupieniu kontemplujący, pochłaniający słowa prymasa. Często to były słowa trudne, słowa wymagające, ojcowskie i pełne wiary. Śmiem twierdzić, że było w tych celebracjach w Gnieźnie, w jego prymasowskiej bazylice, takie szczególne sacrum, takie namaszczenie. To była owa wspólnota wiary – wspomniał abp Pawłowski.Ks. arcybiskup Jan Romeo Pawłowski urodził się 23 listopada 1960 roku w Biskupcu. W latach 1985-1987 pracował jako wikariusz w parafii farnej w Bydgoszczy, pełniąc jednocześnie funkcję sekretarza ówczesnego wikariusza biskupiego dla Bydgoszczy biskupa Jana Wiktora Nowaka. W roku 1987 podjął studia na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie uzyskał tytuł doktora prawa kanonicznego. Znany jest ze służby dyplomatycznej m.in. w Stolicy Apostolskiej, sprawując funkcję attaché. Był też sekretarzem Nuncjatury Apostolskiej w Kongo, RPA, Czadzie, Tajlandii, Brazylii i Francji. Od końca 2002 roku pełnił posługę w watykańskim Sekretariacie Stanu, w Sekcji do Spraw Relacji z Państwami. 1 grudnia 2022 roku Ojciec Święty Franciszek mianował ks. arcybiskupa Nuncjuszem Apostolskim w Grecji.