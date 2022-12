To nie boli, a może uratować komuś życie. Młodzi szukają dawców szpiku

Studenci Collegium Medicum UMK organizują akcję rejestracji potencjalnych dawców szpiku. Do końca tygodnia stanowiska rejestracyjne będą funkcjonować m.in. w szpitalu im. Jurasza w Bydgoszczy.

Młodzi ludzie organizują akcję w ramach projektu Helpers' Generation Fundacji DKMS. - Do grona potencjalnych dawców szpiku może dołączyć każdy - mówią przyszli lekarze. Sami też się rejestrują, bo – jak mówią - „warto pomagać innym ludziom i ratować innym życie”.- Samo początkowe pobranie wymazu, które tutaj przeprowadzamy nie boli i nie ma się czego bać - polega na pocieraniu pałeczką wymazową o błonę śluzową policzka – tłumaczy jedna ze studentek. - Taka wstępna rejestracja trwa 15 minut. Wymaz pakujemy do specjalnych kopert, jest wysyłany do Fundacji DKMS, gdzie w laboratorium są sprawdzane geny zgodności tkankowej, po czym są wprowadzane do bazy i porównywane z osobami, które potrzebują przeszczepów szpiku.W Szpitalu Uniwersyteckim im. Jurasza stanowiska rejestracyjne znaleźć można m.in. w budynku Zespołu Poradni Specjalistycznych. We wtorek (6 grudnia) i czwartek (8 grudnia) akcja zagości także w Szpitalu im. Biziela.