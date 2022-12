Pomaganie innym daje im radość! Dzień Wolontariusza świętowano w Inowrocławiu

Upominki i zabawy w hali widowiskowo-sportowej w Inowrocławiu były prezentem dla wolontariuszy z okazji ich święta. W obchodach zorganizowanych przez inowrocławską Caritas wzięło udział kilkaset osób.

– To nasze podziękowanie wszystkim wolontariuszom w różnych instytucjach – za to, że świadczą tyle bezinteresownej pomocy – wyjaśnia ks. Marcinem Łojko, kierownik inowrocławskiej filii Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.Wiktoria Libera od tego roku, Według mnie każdy zasługuje na pomoc, nie wiadomo, kto w jakiej sytuacji się znajdzie – mówi wolontariuszka Wiktoria Libera, która w tym roku zaczęła działać w Caritas.Julka jest wolontariuszką już od kilku lat. – To nie tylko daje nam satysfakcję. Warto pomagać drugiemu człowiekowi, to jest miłe dla obu osób, oboje mamy z tego korzyści – podkreśla.Dla uczestników zorganizowano konkurencje sportowe, pokazy, zabawy integracyjne. W obchodach uczestniczył wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, który wręczył przedstawicielom okolicznościowe upominki.