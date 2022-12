Zachęcają samorządy do dbania o rodzinę. „Więzi decydują o poczuciu bezpieczeństwa”

Jak zmotywować gminy do aktywnej polityki prorodzinnej – o tym w Bydgoszczy dyskutowali samorządowcy i przedstawiciele rządowych instytucji. W urzędzie wojewódzkim odbyło się drugie seminarium z cyklu „O jakość i trwałość rodziny”.

– Samorządy mają różne podejście do tej kwestii – podkreślił wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. Jak przekonywał, kluczem do sukcesu mogą być lokalne inwestycje:– Przekonywać rodziny do tego, żeby mieć więcej dzieci – to jedna rzecz, innym bardzo ważnym obszarem jest samo podejście samorządu do sprawy rodziny i tu chcemy przekonać samorządy, powiedzieć, że te inwestycje są istotne – podkreśla wojewoda.– Rzeczywiście jest różnica między samorządami. Te, które to robią, trzeba pochwalić, te, które nie widzą w tej chwili takiej potrzeby, dobrze by było dla siebie zmotywować i pokazać, że to działanie jest bardzo potrzebne.– Samorządy powinny zwrócić uwagę na to, by mieszkańcy czuli się dobrze i bezpiecznie – mówił Jacek Sapa, kierownik działu rekomendacji Instytutu Pokolenia. – Warto by było spojrzeć na całość funkcjonowania przez sześć obszarów: podstawy materialne, wychowanie (bo jest jasne, że jeżeli będziemy dbali o nasze pociechy, będziemy w pierwszej kolejności zainteresowani tym, czy w miejscu, w którym mieszkamy, poziom edukacji i wychowania jest wysoki, czy nie) – sport, zdrowie i rekreacja, dlatego, że w tych obszarach samorządy bardzo dużo robią, później kultura – te cztery podstawowe wymiary są wtopione w dwie kluczowe – trwałość więzi i tożsamość. To więzi decydują o poczuciu bezpieczeństwa – tłumaczy.Wydarzenie zorganizował Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki.