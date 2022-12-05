В Ґрудзьондзу розпочинається Ярмарок св. Миколая

Головна садиба Національного Фонду Здоров'я у Бидгощі і філії у Торуні та Влоцлавку працюватимуть довше по понеділках - громадяни України можуть користуватися медичною допомогою.

У Ґрудзьондзу у вівторок (6 грудня) розпочнеться Ярмарок св. Миколая.

З минулого тижня Національний Фонд Здоров'я працює довше, з 8:00 до 18:00 по понеділках у відповідь на потреби пацієнтів. У Куявсько-Поморському воєводстві це стосується головного офісу у Бидгощі за вул Łomżyńska 33 та філій у Торуні за вул Szosa Chełmińska 30 та у Влоцлавку за адресою вул Kilińskiego 16.Там можна вирішити багато важливих справ, пов’язаних з медичним обслуговуванням громадян України, які перебувають у Польщі.Завтра в Ґрудзьондзу розпочнеться Ярмарок св. Миколая. У старому місті працюватимуть кіоски, де можна буде придбати домашні ласощі та ялинкові прикраси. На сцені відбудуться концерти зірок. Також виступатимуть місцеві артисти.Серед розваг буде віденська карусель і будиночок св. Миколая, де можна сфотографуватися на пам’ять.Ярмарок Святого Миколая триватиме у Ґрудзьондзу до 10 грудня.