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2022-12-05, 12:05 Paweł Podkopaiev

В Ґрудзьондзу розпочинається Ярмарок св. Миколая

старому місті працюватимуть кіоски, де можна буде придбати домашні ласощі та ялинкові прикраси/картина: PR PiK, архіви
старому місті працюватимуть кіоски, де можна буде придбати домашні ласощі та ялинкові прикраси/картина: PR PiK, архіви
Головна садиба Національного Фонду Здоров'я у Бидгощі і філії у Торуні та Влоцлавку працюватимуть довше по понеділках - громадяни України можуть користуватися медичною допомогою.
У Ґрудзьондзу у вівторок (6 грудня) розпочнеться Ярмарок св. Миколая.

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З минулого тижня Національний Фонд Здоров'я працює довше, з 8:00 до 18:00 по понеділках у відповідь на потреби пацієнтів. У Куявсько-Поморському воєводстві це стосується головного офісу у Бидгощі за вул Łomżyńska 33 та філій у Торуні за вул Szosa Chełmińska 30 та у Влоцлавку за адресою вул Kilińskiego 16.

Там можна вирішити багато важливих справ, пов’язаних з медичним обслуговуванням громадян України, які перебувають у Польщі.

Завтра в Ґрудзьондзу розпочнеться Ярмарок св. Миколая. У старому місті працюватимуть кіоски, де можна буде придбати домашні ласощі та ялинкові прикраси. На сцені відбудуться концерти зірок. Також виступатимуть місцеві артисти.

Серед розваг буде віденська карусель і будиночок св. Миколая, де можна сфотографуватися на пам’ять.

Ярмарок Святого Миколая триватиме у Ґрудзьондзу до 10 грудня.
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