Kilka tysięcy wiernych uczestniczyło w obchodach 31-lecia Radia Maryja

- Radio Maryja od 31 lat niesie otuchę, wsparcie, umacniając w ludzkich sercach miłość i wiarę – napisał prezydent Andrzej Duda w liście z okazji 31. rocznicy powstania rozgłośni. Zdaniem prezydenta Radio Maryja umacnia też etos solidarności i wzajemnej pomocy, tak ważny w obliczu wojny na Ukrainie.

Obchody 31. rocznicy powstania Radia Maryja odbywały się w sobotę w hali widowiskowo-sportowej w Toruniu. Po modlitwie różańcowej zgromadzeni w hali pielgrzymi uczestniczyli w koncertach m.in. Śpiewającej Rodziny Kaczmarków oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk". Uroczystości zwieńczyła Msza święta pod przewodnictwem metropolity gdańskiego abp. Tadeusza Wojdy. Obecni byli też m.in.: wicepremierzy Mariusz Błaszczak, Jacek Sasin, a także minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz szefowa Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych.- Radio Maryja wraz z kolejno powstającymi „Naszym Dziennikiem", Telewizją Trwam i Akademią Kultury Społecznej i Medialnej od 31 lat niezmiennie niosą otuchę i wsparcie, umacniając w ludzkich sercach miłość i wiarę. Inspirują też i pokazują liczne przykłady tego, jak w świecie współczesnym służyć bliźnim i Ojczyźnie. To wielka zasługa, za którą gorąco dziękuję - napisał prezydent Duda w liście, który odczytała szefowa jego kancelarii.Prezydent dziękował za udział w budowie etosu solidarności i wzajemnej pomocy, który „okazał się decydujący w doświadczeniach tego roku". - Rosyjska agresja i walka Ukrainy w obronie niepodległości postawiły przed wszystkimi Polakami nieznane od pokoleń wyzwania. Jako prezydent RP jestem ogromnie dumny, że naród i państwo polskie daje tak piękne świadectwo, przyjmując uciekających przed wojną i ofiarnie wspierając sąsiadów, którzy heroicznie walczą z najeźdźcą. Dziękuję Rodzinie Radia Maryja za udział w tym dziele i raz jeszcze gratuluję z okazji rocznicy, życząc wszystkim państwu łask i błogosławieństwa na nadchodzące święta i cały kolejny rok pracy. Szczęść Boże" - napisał Andrzej Duda.Do Torunia przyjechały setki autobusów z parafii z różnych stron kraju. - Radia Maryja słucham od samego początku. Na te spotkania w Toruniu przyjeżdżamy także od samego początku. To już nasz rytuał - mówiła parafianka z Bielska-Białej. Wierna z Sokołowa Podlaskiego podkreśliła, że Radio Maryja jest dla niej wszystkim, skarbem, który jej codziennie ładuje baterie. Pielgrzym z Lublińca wyraził podziw dla ojców redemptorystów za ich wytrwałość, siłę, a także samozaparcie, gdyż w jego ocenie prowadzenie takiej działalności od lat wymaga takich cech.Radio Maryja rozpoczęło nadawanie programu 8 grudnia 1991 r., w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Początkowo audycji przez 14 godzin na dobę mogli słuchać tylko mieszkańcy Torunia i Bydgoszczy oraz okolicznych miejscowości. Z czasem Radio Maryja wydłużyło nadawanie do 24 godzin, a jego zasięg objął całą Polskę i rozszerzał się na inne kraje. Od 1998 r. jest dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie.