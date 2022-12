Kim jest osoba z herbu Grudziądza? Trwają uroczystości 800-lecia nadania miasta biskupowi Chrystianowi

Biskup Chrystian to osoba widniejąca w herbie Grudziądza. Fot.: Wikipedia

Od soboty w Grudziądzu trwają uroczystości upamiętniające biskupa Chrystiana – osobę, która widnieje w herbie miasta. Przez weekend zainteresowani mogą wziąć udział w spotkaniach dotyczących dawnego i dzisiejszego życia cystersów.

Program 800-lecia nadania Grudziądza biskupowi Chrystianowi:



3 grudnia:



4 grudnia:



Dokładna rocznica nadania miasta przypadła 5 sierpnia. Wtedy to w 1233 roku biskup rozpoczął w Grudziądzu działalność misyjną. Zakon cystersów wspomina go 4 grudnia, dlatego to właśnie w weekend odbędą się specjalne spotkania poświęcone cystersom. Zainteresowani dowiedzą się m.in. kim dokładnie był Chrystian, a także jak dziś żyją zakonnicy.11:00 – Gmach Główny Muzeum – „Biskup Chrystian – życie, działalność misyjna, znaczenie dla Grudziądza” – wykład prof. Waldemara Rozynkowskiego12:00 – Gmach Główny Muzeum – „Hipotezy dotyczące założenia Grudziądza przed 1291 rokiem” – wykład dr. Janusza Bonczkowskiego10:00 – Bazylika Kolegiacka św. Mikołaja Bpa w Grudziądzu – Msza Święta w intencji Grudziądza11:00 – plac przy Bazylice - otwarcie wystawy plenerowej „Biskup Chrystian – życie, działalność, dziedzictwo”11:30 – Gmach Główny Muzeum – wykład o. Justyna, cystersa z opactwa w Wąchocku, o współczesnym życiu cystersów12:30 - Gmach Główny Muzeum – spotkanie z Kazimierzem Trybulskim, autorem powieści historycznej „Chrystian”