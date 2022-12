Chcesz nową książkę? A może potrzebujesz stroju na sylwestra? WOAK w Toruniu robi wyprzedaż!

Książki, płyty, teatralne kostiumy, artystyczne rękodzieło oraz świąteczne prezenty – Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu organizuje w sobotę wyprzedaż i aukcję.

To wyjątkowy kulturalny Pchli Targ, jakiego jeszcze nie było. Akcję zorganizowano tuż przed przeprowadzką animatorów do nowej siedziby w Młynach Kultury.– Naszą akcją chcemy wesprzeć artystów działających w WOAK-u, a także pozyskać środki na dalsze działania – podkreślił dyrektor Łukasz Wudarski. – Jest tu dużo książek. Można znaleźć wszystko, co przez lata zalegało w magazynach. Niektóre z nich otrzymaliśmy, niektóre wygraliśmy – dodał dyrektor WOAK-u.To, co znajduje się jeszcze na aukcjach, wyróżniła także Agnieszka Zakrzewska. – Mamy bardzo dużo kostiumów. Po co mają się kurzyć, jak komuś mogą posłużyć. Mamy m.in. dużo strojów dla dzieci, ale coś dla siebie znajdą również dorośli – powiedziała Zakrzewska.Wyprzedaż i aukcja w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu potrwa w sobotę w godzinach od 11:00 do 13:00.