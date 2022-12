Naturalne świece i fajans! Markowy Produkt Śródmieścia we Włocławku wybrany

Woskowe świece z tradycyjnym motywem, znanym z wyrobów fajansu, to tegoroczny zwycięzca konkursu na Markowy Produkt Śródmieścia we Włocławku.

Konkurs organizuje włocławski ratusz. Ideą jest promocja lokalnych wyrobów, powstających na włocławskiej Starówce, w obszarze objętym Miejskim Programem Rewitalizacji. Do tegorocznej edycji wpłynęło siedem propozycji od przedsiębiorców. Mieszkańcy Włocławka - w plebiscycie internetowym - zdecydowali, że zwycięzcą będzie zestaw świec z naturalnego wosku z motywem fajansu włocławskiego - propozycja firmy Alicji Pszczolińskiej, właścicielki Kawiarni „Miodnia” z ul. 3 Maja 1.- Zestaw świec z wosku pszczelego oprócz walorów zdobniczych ma działanie pro zdrowotne, ponieważ może służyć m. innymi do inhalacji oraz jonizacji powietrza. Proponowany produkt może być miłą pamiątką i prezentem promującym Włocławek. Element wzoru fajansowego umieszczony na świecach nawiązuje do tradycji przemysłowych miasta – czytamy na stronie wloclawek.pl. - Kawiarnia „Miodnia” prowadzi także działalność edukacyjną z zakresu pszczelarstwa i powstających produktów. Zapotrzebowanie na tego typu świece – naturalne, prozdrowotne i jednocześnie piękne – jest coraz większe.Główna nagroda to 30 tysięcy złotych bezzwrotnej dotacji, przeznaczonej na promocję firmy. O wynikach konkursu zadecydowali włocławianie w plebiscycie internetowym.