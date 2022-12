Dwulatka wcisnęła na szyję nakładkę sedesową. Rodzice wezwali strażaków

Nietypowa akcja włocławskich strażaków. Ratownicy pomogli dwuletniemu dziecku.

Zdenerwowani rodzice wezwali straż, bo ich dwuletnia córka założyła sobie na szyję dziecięcą nakładkę sedesową. To plastikowy przedmiot, umożliwiający maluchowi korzystanie z toalety. Nakładka zaklinowała się na szyi, nie można było jej zdjąć.Strażacy musieli użyć nożyc do cięcia blachy. - Zrobiliśmy to najdelikatniej, jak się dało. Dziecko nie odniosło żadnych obrażeń - relacjonują.Na szczęście nakładka nie uciskała szyi, zatem nie było ryzyka uduszenia. Interwencja lekarza nie była potrzebna.