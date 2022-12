Ptasia grypa w Świeciu! Odradzają spacery ze zwierzętami przy zbiornikach wodnych

Pierwszy w tym roku przypadek ptasiej grypy wykryto w Świeciu. Chorobę stwierdzono u łabędzia, znalezionego przy miejskim stawie Dużym Blankuszu.

Przypadków choroby może być więcej, bo badane są kolejne padłe ptaki. - Dzisiaj rano wyłowiliśmy kolejne dwa łabędzie i kaczkę, one również będą badane. Wyniki jednak nic nie zmienią, bo już wiemy, że ptasia grypa w Świeciu jest – mówi wiceburmistrz Paweł Knapik. - W najbliższych godzinach możemy spodziewać się decyzji powiatowego lekarza weterynarii w Świeciu, który nałoży obowiązki i wyznaczyć strefę ochronną.Duży Blankusz to zbiornik wodny, znajdujący się w centrum największego osiedla w Świeciu. - Wszystkich mieszkańców prosimy, by ograniczyć spacery ze zwierzętami w okolicach zbiorników wodnych, bo można przez przypadek doprowadzić do zniesienia wirusa na kolejne rejony. Zdecydowanie nie doradzamy również wędkowania.Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 jest bardzo groźny dla drobiu i ptactwa dzikiego. Może stanowić również zagrożenie dla ludzi. Z dotychczasowych badań wynika, że człowiek nie jest podatny na zakażenie, jednak może ono wystąpić w przypadku bezpośredniego kontaktu z zarażonymi ptakami oraz w przypadku nieprzestrzegania odpowiednich warunków higienicznych.