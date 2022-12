W niespełna dwie godziny zatrzymano sprawcę rozboju na taksówkarzu. Mężczyzna po zakończonym kursie zagroził mu i ukradł mu pieniądze. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Do rozboju doszło we wsi w okolicy Szubina. – Pokrzywdzonym był taksówkarz, który realizował kurs zamówiony przez sprawcę. Kiedy dojechali do celu, 34-latek, zamiast zapłacić za usługę, zagroził pokrzywdzonemu przedmiotem przypominającym broń, ukradł mu sporą kwotę pieniędzy i uciekł – relacjonuje kom. Justyna Andrzejewska, oficer prasowy KPP Nakło nad Notecią.Policjanci wytypowali podejrzanego i zatrzymali go już po niespełna dwóch godzinach od zdarzenia, w pustostanie. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, decyzją sądu aresztowano go na trzy miesiące.Za rozbój grozi od trzech do 12 lat więzienia.