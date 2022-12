Burmistrzowie na konwencie w Janowcu Wielkopolskim. Wśród tematów dotacje na inwestycje

Ponad 20 samorządowców przyjechało na XIII posiedzenie Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Janowcu Wielkopolskim. W spotkaniu bierze udział wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

– Z samorządowcami zawsze warto i trzeba rozmawiać. Bardzo dziękuję za kolejne zaproszenie na konwent burmistrzów. Są to bardzo ważne gremia, gdzie poruszane są bieżące problemy, tematy, które łączą administrację rządową z administracją samorządową – wyjaśnia wojewoda. – Na pewno będziemy mówić o postępach w zakresie realizacji inwestycji Polskiego Ładu, naborze w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023, bo to kolejne 150 mln zł w obszarze infrastruktury drogowej – zapowiadał przed posiedzeniem.– Dla nas jako gminy Janowiec Wielkopolski najbardziej frapująca sprawy to Program Inwestycji Strategicznych i Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, a także program „Ciepłe mieszkanie”, do którego zamierzamy przystąpić – mówi Leszek Grzeczka, burmistrz Janowca Wielkopolskiego. Jak wskazuje, podczas konwentu samorządowcy mogą wymienić się doświadczeniami i pozyskać wiedzę np. na temat interpretacji przepisów. – Interesują nas jak zawsze sprawy finansowe, kwestie dofinansowania do inwestycji, które prowadzimy w województwie kujawsko-pomorskim – tłumaczy Dariusz Witczak, burmistrz Kruszwicy.W czasie konwentu omawiana jest też kwestia dodatków węglowych i dystrybucji węgla na terenie naszego województwa.Więcej w materiale Marcina Glapiaka.