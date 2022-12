Rak jelita grubego wśród najczęstszych nowotworów złośliwych. Zrób bezpłatną kolonoskopię!

Od 1 grudnia można skorzystać z bezpłatnych badań przesiewowych raka jelita grubego. Profilaktyczny program finansowany przez NFZ realizowany jest w siedmiu placówkach w naszym regionie.

WYKAZ PLACÓWEK REALIZUJĄCYCH BADANIA

Bydgoszcz

Centrum Onkologii, ul. Romanowskiej 2, 85-796, tel. do rejestracji 52 374 31 10

Centrum Medyczne Ikar, Fromborska 18, 85-724, tel. 735 976 914

ENDOMED-IKAR, Fromborska 18, 85-724 tel. 52 322 66 66, 52 506 55 33

SP WZOZ MSWiA, Markwarta 4-6, 85-015, tel. 52 309 82 22

Toruń

Lecznice Citomed, M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100, tel. 56 658 44 44

Grudziądz

Centrum Zdrowia Na Skarpie, Konstytucji 3 Maja, 86-300, tel. 661 014 444

Włocławek

Centrum Onkologii, ul. Królewiecka 2 A, 87-800, tel. 54 230 13 46

Jak informuje Narodowy Fundusz Zdrowia, rak jelita grubego jest obecnie drugim, po raku płuca, najczęstszym nowotworem wśród Polaków – i drugim w grupie onkologicznych przyczyn zgonów. Program „Profilaktyka raka grubego” ma umożliwić jego wykrywanie we wczesnej fazie rozwoju.Do udziału w programie nie jest wymagane skierowanie. Kto może skorzystać z badań?– Osoby w wieku od 50 do 65 lat oraz od 40 do 49 posiadające krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego. Kryteriami wyłączenia z programu są objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego i kolonoskopia wykonana w ostatnich 10 latach – wyjaśnia Barbara Nawrocka, rzeczniczka kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ. Badanie wykonywane jest w znieczuleniu miejscowym, czyli z zastosowaniem żelu znieczulającego, o ile pacjent nie ma do tego przeciwwskazań medycznych. – Przed wykonaniem kolonoskopii ważne jest odpowiednie przygotowanie pacjenta, dlatego konieczny jest wcześniejszy kontakt z wybraną placówką w celu uzyskania informacji, jakie czynności należy wykonać przed badaniem – podkreśla rzeczniczka.Wykryte zmiany w błonie nowotworowej wykrytych polipów jest bezbolesne. Osoby ze zmianami większymi niż 15 mm będą kierowane do ich usunięcia w warunkach szpitalnych. Z badań można skorzystać w placówkach w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i Grudziądzu. Program będzie realizowany do 30 listopada 2027 roku.