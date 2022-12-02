У Грудзьондзу знову функціонує трамвайна лінія номер 2

Після капітального ремонту лінії, який тривав майже 2 роки, до Грудзьондзу повернулися трамваї, що об'єднують дві дільниці. У Бидгощі можна буде ближче познайомитися із Маріаном Реєвським і його досягненнями.

Після 20 місяців у Грудзьондзу знову курсують трамваї від дільниці Tarpno до дільниці Rządz. Лінія № 2 повернулася після завершення модернізації колії. Тепер на оновлених коліях можна подорожувати сучасними трамваями. Увага! Перестали функціонувати альтернативні сполучення.У грудні ви зможете ближче познайомитися з Маріаном Реєвським у Бидгощі. Цього року виповнюється 90 років, як група польських криптологів зламала шифр німецької шифрувальної машини Enigma. Святкування складатимуться з виставок, лекцій та теренових ігор. Серія заходів розпочнеться завтра (у суботу, 3.12) у Млинах Ротера. Спочатку відбудеться лекція, о 16:00 – мапінг, а потім відкриють виставку про Реєвського.У Млинах Ротера ви також зможете побачити пам'ятні речі Маріана Реєвського, наприклад копію шифрувальної машини.Детальну програму Грудня з Реєвським можна знайти на офіційному сайтіМлинів Ротера.