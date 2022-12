Pozbywanie się „kopciuchów” przynosi efekty. Jakość powietrza w regionie już lepsza

Mieszkańcy kujawsko-pomorskiego bardzo chętnie korzystają z programu „Czyste Powietrze” – pod względem złożonych wniosków mamy czwarte miejsce w Polsce. – Wypłaciliśmy już 300 mln zł za zrealizowane inwestycje – informuje Ireneusz Stachowiak, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu.

– W ramach programu będzie wymienione już ponad 30 tys. przestarzałych pieców, kopciuchów, a w tej chwili trendem jest montaż pompy ciepła wraz z fotowoltaiką. 70 procent beneficjentów decyduje się właśnie na to – tłumaczy.– Jakość powietrza w naszym województwie poprawia się – dodaje wiceprezes funduszu Dariusz Wrzos. – Bardzo wymierny efekt to zmniejszenie [ilości] pyłów zawieszonych. PM2,5 – to ponad 600 ton, PM10 – 700, natomiast jeśli chodzi o ograniczenie emisji dwutlenku węgla to liczby idą już w tysiącach ton rocznie. Więc z pewnością jakość powietrza poprawia się, i to w sposób znaczący – zresztą to chyba widać i czuć. Jak idziemy rano do pracy, nie ma kłębów dymów wychodzących z kominów.Program „Czyste Powietrze” będzie realizowany do 2029 roku.